我是廣告 請繼續往下閱讀

▲經濟部產業園區管理局舉辦115年51勞動節模範勞工表揚大會。(圖／記者黃守作攝)

▲產業園區管理局舉辦115年51勞動節模範勞工表揚大會。(圖／產業園區管理局提供)

▲經濟部產業園區管理局局長楊志清致詞。(圖／產業園區管理局提供)

▲產業園區管理局局長楊志清(左)頒獎給模範勞工阮氏秋(右)，以資鼓勵。(圖／產業園區管理局提供)

經濟部產業園區管理局於27日下午，在高雄市楠梓科技產業園區莊敬堂，舉辦115年51勞動節模範勞工表揚大會，表彰百位勞工典範，並向長年深耕產業堅實基礎、默默付出的勞工朋友致上最高敬意，這不僅獲得企業肯定，也為整體產業樹立優良典範，以強化產業競爭力。經濟部產業園區管理局115年51勞動節模範勞工表揚大會，是由產業園區管理局局長楊志清主持，中華民國工業區廠商聯合總會理事長許正雲、台灣科技產業園區產業工會聯合會理事長張強輝等人，以及來自所轄北中南東，涵蓋多元產業領域的108位模範勞工，以及企業代表和模範勞工眷屬共同參與，展現園區對勞工長期投入的重視與肯定，氣氛溫馨。產業園區管理局局長楊志清表示，產業園區管理局為表彰產業園區勞工長期投入與卓越貢獻，乃舉辦115年51勞動節模範勞工表揚大會，此次共表揚全國模範勞工1位，以及來自各地園區的模範勞工107位，共108位模範勞工，獲獎的模範勞工遍布所轄北中南東，涵蓋多元產業領域，為產業園區穩健發展奠定堅實的基礎。楊志清說，產業園區穩健發展的成果，來自每一位勞工與企業的共同投入，此次模範勞工表揚活動，不僅是肯定，更是激勵持續精進的重要契機，他並說，勞工為產業發展不可或缺重要功臣，感謝全體園區勞工的共同努力，產業園區管理局未來將持續優化勞動環境與服務機制，打造更具吸引力的產業生態圈。楊志清指出，模範勞工表揚大會除肯定個別勞工表現外，也同步表揚勞資關係優良事業單位、優良工會、優秀工會職員等，以呈現產業體系中多元角色的共同努力，而透過公開表揚與典範傳承，除提升勞工榮譽感外，也有助於企業強化制度與管理，進一步促進勞資和諧與整體產業競爭力，為產業園區永續發展奠定基礎。