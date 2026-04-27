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▲王俐人（左）為了錢登上SWAG拍裸體擦邊直播。（圖／翻攝自SWAG）

49歲女星王俐人近日登上成人平台SWAG，不只穿著情趣內衣出現，還大方脫掉上衣任由AV男優按摩，中間多次春光外洩，創下平台紀錄全場最高同時觀看人數5600人，不過王俐人過去身為電視節目中常見到的女藝人，如今為錢下海拍擦邊影片，讓部分網友為她感到捨不得，「看她的新聞感到很難受」，沒想到卻釣出王俐人本人親自回應，「我活著好好的不要難受。」一名網友在Threads發文感嘆王俐人遭遇，「十五年前，康熙來了當紅的時候，王俐人是經常上節目的美女。王俐人在那段期間，也和不少富商有過緋聞或戀情，當然媒體對於美女們的感情生活也從不手軟，我完全沒有想過當時的大紅人王俐人，如今沒有嫁豪門，求子失敗，欠債千萬，現在還要在IG上露點自拍，SWAG擦邊影片。」網友感嘆過去漂亮、名校畢業的王俐人現在卻淪落到這地步，不僅生意失敗負債，婚姻生活也不如想像中順遂，甚至需要靠出賣身體才能賺錢，「把握眼前的幸福吧，也希望王俐人早日還清債務，光是看她的新聞，就足夠讓人難受了。」沒想到話說出口，居然吸引到王俐人本人留言回應，「我活著好好的不要難受。」表示自己現在努力賺錢生活著，讓網友不用為了她的事情而難過。貼文曝光後，吸引許多其他網友回應留言，「她在為自己的人生負責，很勇敢」、「也許，她沒有解決的能力，但，她有面對的勇氣！」、「我只看到她很努力在活著，況且她不偷不搶」、「肯面對難題，就必須給予肯定。」