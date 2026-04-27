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台中市警六分局長周俊銘因柯文哲遭辣椒水噴灑案遭「拔官」調職，案發十天後，真相在議會殿堂曝光，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，台中市警察局長吳敬田於議員陳俞融質詢下親口證實，柯文哲曾透過秘書「四度來電」，更在接通後親自要求：「是不是能夠不調職？」張育萌痛批：「如果這不是關說，什麼才是關說？」張育萌指出，民眾黨在事發後不斷將辣椒水事件導向「青鳥攻擊」升高社會對立，而台中市長盧秀燕為了平息眾怒拔官獻祭，柯文哲發現誤傷友軍後，竟想透過私下關說來結案。他直言，吳敬田曾是柯文哲在台北市長任內的信義分局長，身為老部屬接到電話難保沒有壓力。張育萌開酸，一審定罪的貪污犯竟能趴趴走逛夜市，甚至打四通電話喬人事「真的是世界奇觀」，他更諷刺，2014年柯文哲勝選時，曾承諾「公務員不必服務政黨、不必服務政治，更不用服務市長」，如今卻親自致電干預人事，讓人不禁想問，在柯文哲眼中「台中市警察局服務的到底是誰」。