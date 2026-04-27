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▲成龍傳至今尚未點頭要演《尖峰時刻4》。（圖／美聯社／達志影像）

▲克里斯塔克也還沒有要接演《尖峰時刻4》。（圖／美聯社／達志影像）

好萊塢近來流行為多年沒再續的名片拍續集，今年有和上一集隔了快20年的《穿著PRADA的惡魔2》，明年本來可能會有也和前集相距20年的《尖峰時刻4》，並且找回成龍與克里斯塔克再度攜手。不過根據歐美報導，兩人目前都還沒點頭，很大原因卡在片酬上，他們在《尖峰時刻3:巴黎打通關》都拿到2000萬美元的片酬，第4集開出800萬美元，少了1200萬美元、跌幅超過一半，讓他們真的沒辦法接受。《尖峰時刻》系列曾經在美國有不錯的賣座表現，也是成龍打進好萊塢、掛頭牌主演英語商業大片的代表作，雖然《尖峰時刻3:巴黎打通關》賣座不算特別理想，卻也沒有到虧錢。第4集的籌拍拖了很長一段時間，根據3年前克里斯塔克在訪問中的說法，他還是會回去主演，成龍也始終保留再演《尖峰時刻4》的可能性，沒想到真正到了要啟動的時刻，他們反而都還沒確定要參加，被懷疑對於片酬從2000萬美元變成800萬，還不願意接受。按照好萊塢拍續集的慣例，主角的片酬只會一路往上成長、不會下滑，可是《尖峰時刻4》畢竟和「乘勝追擊在拍續集」的情況不同，與上一集隔了快20年，無論成龍或是克里斯塔克都已不再是好萊塢的當紅大咖，如果再要求頂級的2000萬美元、甚至比這個更多的酬勞，也是頗不合理，也許有可能一下砍掉超過一半，跌幅大到讓他們猶豫再三，若是比2000萬美元不要砍掉太多，或者他們就能接受，但那就會讓片子成本再增加。目前《尖峰時刻4》據稱預算約在1億2000萬美元左右，以動作片來說，真的不算特別昂貴，然而以《不可能的任務》系列最近兩集成本都暴增到3億美元、導致片子在全球賣到5億多仍然賠大錢的結果來看，《尖峰時刻4》省點預算還更能增加賺錢的機會，只是這樣兩位主角的片酬就很難再往上調。該片現在開拍的時間從今年夏天要延到最快9月才有可能，這還要看兩位男主角的合約是否能在開拍前搞定，否則還會拖更久。