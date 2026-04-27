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▲李明川（如圖）在FB發文力挺好友王俐人。（圖／李明川 Lee Ming Chuan FB）

49歲女星王俐人在25日、26日一連兩晚登上成人影音平台SWAG《華語AV復興大作戰》直播間，期間還脫下上半身的性感睡衣，裸背讓男優按摩，因沒帶胸貼疑似數度露點，遭大批網友譏諷她是在賣肉賺錢。而對此，她的好友李明川今（27）日發文為好友反擊酸民，直言都什麼年代了，為什麼還不能有更多元形象，指出她就算一度沒收入，仍在為弱勢奔波，逆風力挺表示：「這次我依然站隊在朋友這邊，不然你咬我啊～」王俐人近日因登SWAG直播，而遭批是在賣肉，對此，她的好友李明川今日發文槓上酸民，「我不懂耶～都2026年了！王俐人怎麼了嗎 ？」李明川表示大家只看到媒體說王俐人激凸、直播賣肉，卻不知道她有陣子沒通告、幾乎沒收入，但依然默默為弱勢奔波，「光這點就贏了大半藝人。」李明川表示雖然自己沒能力幫王俐人找工作，但只要對方開口幫募款、站台，自己都立刻答應。李明川也曬出2018年畫給王俐人的生日禮物，主題是「圓」，表示：「因為我知道她不夠圓滑，不夠圓融，甚至死腦筋不懂變通。」李明川指出演藝圈最不能打開的潘朵拉盒子，就是「形象」二字，「只是～都什麼年代了？難道不能有更多元的形象？」並強調自己站隊王俐人，搞笑喊：「不然你咬我啊～」王俐人近日登上SWAG《華語AV復興大作戰》直播間，以絲質情趣睡衣上陣，隨後大裸上半身讓男優季耕按摩，在移動過程中疑似多次露點。而隔天她再度登直播，這次她穿粉色運動內衣搭配熱褲，和女優蘇暢一起大玩「雙人瑜伽」，不僅揮汗濕身，還大方在鏡頭前聊起性經驗，超大尺度引來網友正反兩極評價，有些人認同她展現自信，卻也有人留言攻擊。對於酸民質疑她是為錢賣肉，王俐人也親自反擊，強調：「奶是我的，我要給誰看是我的權利！」她坦言自己最大的遺憾，就是年輕時沒有勇敢地展現自己：「誰不缺錢、誰不辛苦？每個人都用自己的方式努力生活，我沒有搶也沒有偷，我做得正、賺得正。」正面又直率的態度贏得不少稱讚。