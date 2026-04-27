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▲前總統馬英九在2020年初，進行了眼瞼下垂拉提與眼袋手術。（圖／馬英九臉書）

▲許淑華2020年坦承割眼袋、整牙齒，整個人脫胎換骨。（圖／許淑華臉書）

▲韓國瑜競選高雄市長時，選戰期間穿襯衫時，把第一顆扣子打開，將袖子捲起來，建立庶民穿搭形象。（圖／韓國瑜臉書）

▲前總統蔡英文早期的寬鬆外套穿搭，到後期改穿版型俐落的套裝，配上招牌「小英頭」，形塑可靠且專業的女性領導人形象。（圖／蔡英文臉書）

▲朱立倫日常生活照的髮量，和選舉期間的宣傳照髮量有明顯的變化。被解讀是維持年輕專業的形象。 （圖／朱立倫臉書）

▲蘇貞昌將缺點化為優點，以「電火球」自居，變成全台灣最有記憶點的個人標誌。（圖／邱議瑩辦公室提供）

民進黨立委沈伯洋，日前裝髮造型變化成為政壇焦點，過去總是以招牌「鳥窩式」大捲髮示人，近期剪去一頭長髮、兩側推平，整體乾淨俐落，形象大不同。造型改變被視為即將投入台北市長選戰，建立「首長格局」的專業感，事實上，政壇上也有不少人「變髮圖強」，從體態到穿搭，看起來更親民或是更專業，《NOWNEWS今日新聞》為您盤點哪些政治人物在形象管理上下苦功。最著名的例子，前總統馬英九在2020年初，進行了眼瞼下垂拉提與眼袋手術，雖然當時他已卸任，被認為是為了在後續的政黨活動與輔選中，維持「神采奕奕」的樣貌，塑造健康的領袖形象。現任南投縣長許淑華，2020年坦承為了籌備競選南投縣長，除了勤跑地方，在外型上大整修，割眼袋、整牙齒，整個人脫胎換骨，不只變美彷彿回春，也順利贏得選戰。曾經在台灣吹起韓流旋風，現任立法院長韓國瑜競選高雄市長時，捨棄了西裝鼻挺的正式穿搭，選戰期間穿襯衫時，把第一顆扣子打開，將袖子捲起來，建立起「庶民穿搭」形象，有種站在第一線，和基層勞工一起打拼的意涵。前總統蔡英文從早期的寬鬆外套穿搭，到後期改穿版型俐落的套裝，通常選用黑、灰、白的色系，配上招牌「小英頭」，形塑出冷靜、可靠且具專業的女性領導人形象。髮型一直是政治人物的重要外在焦點，前國民黨主席朱立倫日常生活照的髮量，和選舉期間的宣傳照髮量有明顯的變化，他多次在大選期間，被觀察到髮量變得比較烏黑茂密，被解讀是為了維持「年輕專業」的形象。前行政院長蘇貞昌則是走「反向操作」，他將缺點化為優點，以「電火球」自居，並在選舉文宣中將光頭圖像化，變成全台灣最有記憶點的個人標誌，讓選民印象深刻。不論是捲袖子走親民風，還是微整形換好氣色，造型終究是加分題，最終還是得靠實績來說話。