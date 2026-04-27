跟3.3億獎金只差一個號碼！威力彩第115000034期今（27）日晚間開獎，獎號第一區06、08、27、33、35、38，第二區02。台彩公司晚間22時公布派彩結果，本期頭獎並未開出，但卻開出1注貳獎，獎項誕生於台南市貳獎獎金為580萬，但與頭獎3.3億相差十多倍，得主絕對稱得上是「悲情幸運兒」。

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與威力彩3.3億頭獎擦肩而過！「幸運兒」在台南誕生

4月27日開獎的威力彩頭獎金額高達3.3億，台彩晚間22時公布中獎結果，今晚威力彩頭獎槓龜，貳獎則有1注中獎，這名幸運兒第一區6個號碼全中、但第二區沒中，拿到貳獎獎金580萬9397元，中獎彩券行如下：

台南市官田區隆本里勝利路250號1樓－旺旺來彩券行

台灣彩券公司也表示，今晚威力彩頭獎未開出，邁入連16槓，4月30日威力彩預估銷售0.85~0.95億元，下期頭獎累積金額預估上看3.5億元。

🟡4月27日威力彩、今彩539完整開獎號碼（第115000034期）

威力彩：第一區06、08、27、33、35、38，第二區02

今彩539：08、18、20、23、27。
39樂合彩：08、18、20、23、27。

3星彩：6、4、1。
4星彩：1、0、5、6。

※派彩結果以台彩官網資料為主。

▲威力彩最常見的包牌就是，第一區選好固定的6個號碼之後，將第二區8個號碼都買下，花費新台幣800元避免淪為悲情幸運兒。（圖／記者賴禹妡攝）
▲威力彩最常見的包牌就是，第一區選好固定的6個號碼之後，將第二區8個號碼都買下，花費新台幣800元避免淪為悲情幸運兒。（圖／記者賴禹妡攝）
🟡威力彩頭獎、貳獎獎金差數十倍？核心玩法一次看

威力彩的遊戲規則總共有兩區，第一區38個號碼選6個，第二區8個號碼選1個，每一注價格為100元，不過威力彩需要兩區的號碼全中才能奪得頭獎，因此最常見的包牌就是，第一區選好固定的6個號碼之後，將第二區8個號碼都買下，一組則是新台幣800元。

若本次這位幸運兒當時有採取包牌策略，就能獨得帶走3.3億財富，真的相當可惜。

▲威力彩三種包牌買法一次看，前兩種為800元包牌法、第三種為5600元包牌法。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）
▲威力彩三種包牌買法一次看，前兩種為800元包牌法、第三種為5600元包牌法。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...