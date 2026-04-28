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▲《穿著PRADA的惡魔》第一集拍攝時，曾有一段品牌不敢借衣服給劇組的時期。（圖／摘自IMDb）

經典時尚電影《穿著PRADA的惡魔》續作《穿著PRADA的惡魔2》即將上映，消息曝光後立刻掀起全球影迷與時尚圈暴動，這部曾定義無數人職場穿搭與女性成長想像的作品，不只原班人馬回歸，更吸引蘭蔻、契爾氏、植村秀等各大品牌搶搭聯名熱潮。回首當年拍攝期間，各大服裝品牌曾因為「米蘭達」的角色原型安娜溫圖在時尚圈名聲太響亮，大家都怕得罪她本人，因此沒人敢借衣服給劇組拍攝。值得注意的是，電影在台灣尚未上映，聯名商機已全面爆發，知名彩妝品牌蘭蔻、契爾氏、植村秀已經聯手推出台灣限定聯名企劃，分別以「女王氣場」、「穩定膚況」、「細節美學」為主題打造限定組合，從精華液、底妝到卸妝保養，全都鎖定現代都會女性需求，明顯瞄準電影核心受眾。然而有趣的是，追溯回電影第一集拍攝時期，因為《Vogue》總編輯安娜溫圖被認為是電影中讓人氣得牙癢癢時尚總編「米蘭達」角色原型，業界因為怕得罪安娜溫圖，導致業界沒有品牌敢借衣服給劇組，就怕得罪安娜本人，直到PRADA率先出手借出衣服後，其他品牌才放心遞上衣服，和現在品牌搶著聯名的狀況完全是兩回事。《穿著PRADA的惡魔2》即將在4月29日全台上映，續集中探討媒體與出版業飽受衝擊的現況，日前在紐約首映後獲得大好評，梅莉史翠普、安海瑟薇、艾蜜莉布朗的演出依舊光彩奪目，被看好將再造流行，更有評論大讚：「超過觀眾20年的期待！」