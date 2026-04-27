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前海軍艦長、退役少校呂禮詩近日在中國青島參加解放軍海軍成立77周年活動，受訪時稱讚解放軍裝備精良，並向中媒表示：「解放軍海軍已經準備好了」等言論，引發陸委會譴責。國防部長顧立雄今（27）日重申，這種傷害國家尊嚴的言行極不妥當，陸委會已將《兩岸人民關係條例》的修正草案送入立法院，希望能盡快通過相關法案，針對這類退除役軍官建立更嚴謹的懲戒機制。網紅四叉貓在臉書發文吐槽，直指現行法規根本拿呂禮詩沒轍，還想出了一個「解決方案」。四叉貓在臉書發文「獻策」，他指出，呂禮詩大讚共軍裝備先進、高喊祖國強大，偏偏政府拿他的退休俸沒轍。四叉貓開玩笑建議，國防部乾脆先幫呂禮詩連升三級，讓他從少校晉升到「少將」，接著再依據法規直接取消他的退休金，最後更忍不住自嘲這真是個「計畫通」的高招。之所以會出現這樣的窘境，是因為根據台灣現行法律，只有「少將」以上的高階將領，若有損害國家尊嚴的言行，才能依法剝奪退休金。而呂禮詩是以「少校」軍階退伍，目前的法規條款並未涵蓋到校級軍官，這也正是陸委會急著推動修法的原因，避免再有退將或軍官對外做出爭議言行後，還能領台灣健保與退休福利的不公現象。