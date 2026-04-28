外媒指出，有部分iPhone 17、iPhone 17 Pro與iPhone Air用戶近期反映，手機在電池完全耗盡後，即使接上USB-C充電線也無法立即開機，螢幕全黑、沒有低電量提示，目前蘋果尚未正式證實是否為系統或硬體問題，但不少用戶回報，改用MagSafe或無線充電10至15分鐘後，手機較有機會重新啟動。
近期傳出部分新iPhone用戶遇到「電量耗盡後無法開機」的狀況，外媒報導指出，包含iPhone 17、iPhone 17 Pro與iPhone Air在內，都有用戶反映，手機電池完全耗盡自動關機後，即使接上USB-C充電線，螢幕仍維持全黑，沒有出現低電量圖示，也看不到Apple Logo，讓不少人誤以為手機故障。
換線、接Mac仍無反應
根據Apple支援社群上用戶回報，有iPhone 17 Pro使用者表示，手機在電量完全耗盡後，接上充電線或嘗試無線充電都沒有反應，畫面沒有低電量標誌、也沒有蘋果Logo；該討論串已有大量用戶點選「Me too」表示遇到類似狀況。
改用MagSafe充10至15分鐘
目前線上論壇中較常被提到的暫時解法，是將iPhone放上MagSafe充電器，或相容的Qi無線充電板，持續充電約10至15分鐘，再等待手機重新啟動。部分用戶表示，當有線充電看似無效時，MagSafe反而能讓手機較快恢復供電；也有網友稱，Apple Store技術人員遇到類似狀況時，也會先嘗試使用MagSafe充電。不過，這仍屬用戶回報與論壇經驗，並非蘋果官方正式公告的修復方式。
我是廣告 請繼續往下閱讀
換線、接Mac仍無反應
根據Apple支援社群上用戶回報，有iPhone 17 Pro使用者表示，手機在電量完全耗盡後，接上充電線或嘗試無線充電都沒有反應，畫面沒有低電量標誌、也沒有蘋果Logo；該討論串已有大量用戶點選「Me too」表示遇到類似狀況。
改用MagSafe充10至15分鐘
目前線上論壇中較常被提到的暫時解法，是將iPhone放上MagSafe充電器，或相容的Qi無線充電板，持續充電約10至15分鐘，再等待手機重新啟動。部分用戶表示，當有線充電看似無效時，MagSafe反而能讓手機較快恢復供電；也有網友稱，Apple Store技術人員遇到類似狀況時，也會先嘗試使用MagSafe充電。不過，這仍屬用戶回報與論壇經驗，並非蘋果官方正式公告的修復方式。