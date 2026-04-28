外媒指出，有部分iPhone 17、iPhone 17 Pro與iPhone Air用戶近期反映，手機在電池完全耗盡後，即使接上USB-C充電線也無法立即開機，螢幕全黑、沒有低電量提示，目前蘋果尚未正式證實是否為系統或硬體問題，但不少用戶回報，改用MagSafe或無線充電10至15分鐘後，手機較有機會重新啟動。

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▲部分新iPhone用戶遇到電量耗盡後無法開機的狀況，有人建議改用MagSafe或無線充電10至15分鐘後有機會重新啟動。（圖／雙全國際提供）
▲部分新iPhone用戶遇到電量耗盡後無法開機的狀況，有人建議改用MagSafe或無線充電10至15分鐘後有機會重新啟動。（圖／雙全國際提供）
近期傳出部分新iPhone用戶遇到「電量耗盡後無法開機」的狀況，外媒報導指出，包含iPhone 17、iPhone 17 Pro與iPhone Air在內，都有用戶反映，手機電池完全耗盡自動關機後，即使接上USB-C充電線，螢幕仍維持全黑，沒有出現低電量圖示，也看不到Apple Logo，讓不少人誤以為手機故障。

換線、接Mac仍無反應

根據Apple支援社群上用戶回報，有iPhone 17 Pro使用者表示，手機在電量完全耗盡後，接上充電線或嘗試無線充電都沒有反應，畫面沒有低電量標誌、也沒有蘋果Logo；該討論串已有大量用戶點選「Me too」表示遇到類似狀況。

改用MagSafe充10至15分鐘

目前線上論壇中較常被提到的暫時解法，是將iPhone放上MagSafe充電器，或相容的Qi無線充電板，持續充電約10至15分鐘，再等待手機重新啟動。部分用戶表示，當有線充電看似無效時，MagSafe反而能讓手機較快恢復供電；也有網友稱，Apple Store技術人員遇到類似狀況時，也會先嘗試使用MagSafe充電。不過，這仍屬用戶回報與論壇經驗，並非蘋果官方正式公告的修復方式。

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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...