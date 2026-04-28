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「兩艘向左、兩艘向右！」在金門的禁限制海域線上，四艘中國海警船突襲式地分頭併進，打破了寧靜，海巡署緊急派出4艘海巡艇一對一併航監控、廣播驅離。隨著中共灰色地帶襲擾加劇，原本是海上治安執法機關的海巡署轉變為捍衛國安的第一道防線。就在第一屆海光獎頒獎典禮前夕，海巡署副署長謝慶欽接受《NOWNEWS今日新聞》專訪，攤開數據與航跡圖嚴肅地指出，台灣海域正面臨一場「沒有煙硝味的戰爭」，中共藉由「六合一」的複合手段，測試台灣底線，企圖包圍台海。位於台北市文山區的海巡署大樓內，副署長謝慶欽的辦公桌前面擺著大量的數據和航機圖，他憂心忡忡地說，中國近年來先是透過海警船進行灰色地帶的襲擾，幾乎每個星期都會到金門海域，一整年進入禁限制水域46趟，每次4艘海警船；而離台灣更遠的東沙島則是每個月至少1次，去年共計33次，每次1到2艘。謝慶欽指出，中國海警船過去多採 4 艘編隊航行，現在為了消耗海巡能量，戰變得靈活且具侵略性：一旦進入我方海域便突然「分兵」，兩艘往左、兩艘往右，迫使我方必須同時調動更多船艇應對。他解釋，一般海巡隊同一時段值勤數量有限，當對方一次派出 4 艘，第一線同仁就必須停止輪休，「它大量消耗海巡能量，我們海巡平常有救生救難，救援不分國界，若是中國大陸船員，我們也都會冒著生命危險搜救，消耗能量對兩岸都不利」海警船除了平時的襲擾，在中國軍演時更直接變成協力者。謝慶欽指出，中國自2022年到現在共發動7次軍演，後面4到5次軍演中，都是由中國海警船配合軍艦對我國進行圍島威脅，非屬於軍艦的部分，都是海巡署要負責應對跟驅離。然而，最令國安單位警覺的並非肉眼可見的海警船，而是打著科學研究旗號的「科研船」。謝慶欽攤開一份海巡署內部掌握的航跡圖，紅色的實線密密麻麻地包圍台灣，甚至延伸至第二島鏈的關島、夏威夷。「這表面上是單純的海洋科學研究，但絕不能排除蒐集的資料在戰場時，可以供作潛艇或戰場部署參考」謝慶欽分析，科研船長時間測繪水深、水文及洋流數據，還有地質探勘等，這些資料在戰時就是中共潛艦部署的重要參考。他認為，戰時台灣海峽太擠了，台灣東部太平洋深水區可能會作為戰時潛艦部署，中共科研船頻繁活動，其實早就摸透台灣了。除了海警跟科研船，謝慶欽也指出，中資背景的權宜輪，在戰時期時也可能受到指示勾斷海底電纜；平常載運汽車等大型器械的滾裝貨輪，也可以如「木馬屠城記」一般突然轉換圍載送運兵船，最後是擁有民兵身分的越界漁船，中共利用種種灰色地帶襲擾消耗能量，瓦解民心士氣。謝慶欽說，台灣是站在民主國家的第一線對抗威權體制，海巡是站在台灣的最前線對抗中共六合一的威脅，面對中共灰色地帶襲擾，海巡 24 小時日以繼夜守護台灣海域的安全。