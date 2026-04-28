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▲海巡登檢破壞海纜的多哥籍《宏泰58》貨輪（圖／擷取自海巡署官網）

2025年2月，擁有中資背景的多哥籍貨輪「宏泰58號」在台南外海惡意勾斷台澎第3海纜線，海巡人員在8、9極大浪中冒險登檢，不僅成功將嫌犯移送法辦，更寫下全球首例以刑事程序追訴判刑的海纜損壞案件紀錄。就在首屆海光獎前夕，海巡署副署長謝慶欽接受《NOWNEWS今日新聞》專訪表示，海底電纜是台灣對外連絡管道，「它是我們的數位生命線」，面對具中資背景、動機不明的「次標準權宜輪」威脅，海巡署已建檔列管153艘黑名單，透過雷達全天候偵測監控，若有可疑船舶也會派艇登檢，另外也和業者、主管機關乃至於跨國合作，多管齊下共同遏制。台灣目前共有25條海底電纜（對外15條、離島間10條），近年來頻繁發生勾斷事件。謝慶欽坦言，要證實這些權宜輪船隻背後是否有政治或軍事動機非常困難，但絕不能排除其在戰時受指示斷開電纜的可能性，而「宏泰58號」案便是其中一案。回憶起案發當天，謝慶欽指出，「宏泰58號」本就在監控名單內。當時海象極差，海巡署多次廣播要求其離開海纜區，該船卻在起錨時勾斷電纜，被中華電信的自動告警系統通報，所以海巡署以現行犯把它帶回來。「自動告警系統（SOWS）已發出警示，我們廣播了七次，它都不聽，甚至還多次更換船名、抽換鐵牌。」謝慶欽詳細羅列該船的可疑行徑，指出船上海圖系統已明確標示海纜區，在各項事證俱全下，法官認定其行為屬於「故意」而非過失，最終重判3年有期徒刑。海底下的威脅並非隨機發生，這些頻繁肇事的船隻，大多登記在「東京備忘錄」（Tokyo MOU）中管理鬆散的「黑旗國」，船隻通常船齡超過12年，規避昂貴的維護費用，降低營運成本，競標海運賺取暴利。謝慶欽說，這些船隻平時做商業行為，可是進港前可能在周遭海域徘徊，一但靠近海纜區就很容易勾斷。為了有效預防，海巡署根據航港局提供的情資，針對近年在台灣周遭海域的航行慣性與執法紀錄，將船舶區分為「高危險、低危險、持續觀察」三類名單。目前共列管153艘具中資背景或外國籍的權宜輪，類別涵蓋貨輪、滾裝貨輪、半潛船及拖船。「這些船隻一旦進入我國海域，就會啟動全程監控。」謝慶欽說明，若偵測到危險，海巡會立即派艇驅離或由航政機關廣播警告；萬一海纜遭勾斷，與中華電信連線的自動告警系統（SOWS）會瞬間通報，海巡署便能立即回放雷達航跡，鎖定目標進行登檢、扣押。除了海上應對，海巡署也善用法律工具打擊這些船隻的痛點。謝慶欽說，權宜輪常為了節省停泊費而在外海徘徊，「現在《海岸巡防法》修過後，若驅離不聽或驅離復返的話，可以檢附相關事證函送航港局，禁止該船入港」，不讓它進港它就沒有在外面逗留徘徊的動力，透過多管齊下保護海纜安全。不過登檢其實也有很大風險，謝慶欽說，第一要海象允許，第二則是勾斷海纜後，回傳需要時間，如果船隻關閉船舶自動辨識系統（AIS），茫茫大海更難搜尋，若無法登檢，他們也會透過外交跟兩岸管道，或是通報下個目的地港配合蒐證，他直言勾斷海底電纜是跨境犯罪，需要國際間的合作，不能把台灣排除在外，所以各國應該用「創意的方式」讓台灣加入相關國際組織，不僅在執法，也能補上情資分享的漏洞，因為類似的俄羅斯「影子艦隊」威脅目前也在歐洲波羅的海上演。他強調，這不只是台灣的問題，而是國際海域安全共同的挑戰。至於何謂「有創意的方式」？謝慶欽說，海巡是負責海域執法，敏感度較低，台灣跟很多國家有簽署合作備忘錄，但大多是海上救生救難，但希望也可以簽打擊海底電纜犯罪的合作備忘錄，可以分享情資，隨時通報，這樣對打擊權宜輪造成的危害，會有很大幫助，「不是單打獨鬥，而是用國際間的力量遏止犯罪」。