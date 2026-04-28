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▲不是誰都能嘗試的翡翠綠色大衣，安海瑟薇依舊完美消化。（圖／《穿著PRADA的惡魔》劇照）

▲安海瑟薇把學院風穿得超有氣場又時髦。（圖／《穿著PRADA的惡魔》劇照）

▲安海瑟薇在《穿著PRADA的惡魔》最後一幕，簡單的造型就讓人過目不忘。（圖／《穿著PRADA的惡魔》劇照）

隨著《穿著PRADA的惡魔2》即將上映，經典第一季再度掀起影迷回顧熱潮。《穿著PRADA的惡魔》不僅是許多人心中的職場經典，更是無數影迷的時尚啟蒙之作。安海瑟薇飾演的安迪，從初入職場時對精品文化毫無興趣，到逐步掌握穿搭魅力、展現自信氣場，每一次造型轉變都成為電影中的精彩亮點。透過服裝語言，安迪不只改變外表，也重新找到屬於自己的方向。《NOWNEWS今日新聞》特別整理電影中5款最經典時尚造型，重溫令人難忘的蛻變時刻。說到安迪最具代表性的一套，就不能不提到驚艷登場的香奈兒長靴造型，被視為全片最具代表性的瞬間之一。當安迪穿著俐落大腿長靴，搭配層次感十足的項鍊與格紋西裝外套走進辦公室時，強大氣場瞬間震撼眾人目光。長靴設計氣勢十足，也讓整體線條更加修長俐落。讓人20年來印象深刻的造型之一，還有這件翡翠綠大衣！搭配豹紋手拿包，展現鮮明的色彩美學。剪裁俐落的綠色大衣，透過飽和色調散發自信與活力，領口若隱若現的豹紋元素，與同色系手拿包形成巧妙呼應。整體造型既洗練又富有層次感，也讓安迪在人群中顯得格外出色。亮色系大衣的運用，成功打破職場沉悶印象，展現鮮活魅力。安迪在慈善晚宴上的純黑平口禮服造型，展現成熟且從容的一面。黑色蕾絲平口禮服搭配復古髮型與紅唇妝容，優雅之中帶有強烈存在感。簡潔俐落的輪廓證明極簡風格同樣充滿力量，也讓她在重要社交場合中顯得自信大方。經典小黑裙的魅力，在電影中被完美詮釋。學院風混搭造型則呈現安迪知性與時髦兼具的日常風格。白襯衫外搭短版針織衫，搭配多層次珍珠項鍊、格紋貝雷帽，讓原本保守的學院氣息多了高級時裝感。簡約單品透過疊穿技巧與配件點綴，立刻展現精緻層次，也讓造型更具個人特色。也讓觀眾更深刻體會到，聰明運用飾品，往往是提升穿搭質感的重要關鍵。電影尾聲的皮外套混搭風，則回歸安迪最自在的模樣。棕色皮外套搭配牛仔褲、麂皮靴子，簡單自然卻充滿質感。舒適剪裁與經典單品相互襯托，展現成熟、自信又不失個性的生活態度。離開《Runway》後，安迪不再依靠名牌證明價值，而是以清晰目標與真實風格迎向全新人生。