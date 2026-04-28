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今南部飆35度高溫！明鋒面逼近「中部以北天氣大變」

▲今明兩天天氣暖熱，週三受到鋒面影響轉涼。（圖／中央氣象署）

梅雨季要來了！勞動節連假天氣出爐

▲氣象署說明，周一、周二天氣較穩定，周三、周四鋒面通過全台有雨，勞動節連假放晴。（圖／中央氣象署）

氣象專家、中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今（28）日白天暖熱，南部有機會達到35度高溫，但今起至明日上午南方水氣略增，週四（30日）起鋒面接近，中部以北嚴防局部雷雨，勞動節連假前兩日（5月1日、2日）天氣穩定，但週日（5月3日）將又變天。氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今晨臺灣附近雲層鬆散，伴隨弱降水回波，無降雨；馬祖有濃霧。今晨稍偏涼，截至5：02各地區平地最低氣溫約在17、18度。最新歐洲模式模擬顯示，今日至明（29日）上午、南方水氣略增，各地大致晴時多雲、馬祖有濃霧；白天暖熱、早晚涼；東半部偶有局部短暫降雨，今日午後山區偶有局部零星飄雨的機率。進一步觀察發現，最新模式模擬顯示，明下午鋒面逼近、挾局部陣雨、雷雨，中部以北天氣驟變；週四（30日）鋒面影響，中部以北及南部山區有局部陣雨及雷雨，北臺轉涼。各地區氣溫如下：北部18至33度、中部18至33度、南部18至35度、東部17至32度。週五、六（5月1日、2日）鋒面遠離，天氣轉晴熱、氣溫升，山區午後偶有局部降雨的機率。下週日（5月3日）南方水氣略增，各地大致晴時多雲、馬祖易有霧；白天暖熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。下週一至週四（5月4日至7日）、「梅雨季」（五、六月）首波鋒面、在北部陸地或在北部海面一帶徘徊。各國模式、對各地區逐日的晴雨及降雨強度的模擬，差異甚大，且持續調整，應繼續觀察。