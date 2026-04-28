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油價狂飆把馬來西亞政府的荷包燒出大洞！全球原油供應危機加上中東戰火延燒，國際油價今年3月一度衝破每桶110美元，馬來西亞政府每小時得砸下約828萬令吉（約新台幣6,624萬元）補貼國內燃油，換算下來等於「每1秒燒掉2,300令吉（約新台幣1萬8,400元）」，財政負擔之沉重已逼近紅線。根據《東方日報》報導，馬來西亞總理辦公廳經濟高級顧問努希山胡先（Nurhisham Hussein）坦言，這就是當前政府面對的殘酷現實。全球供應緊俏直接推升國際原油報價，3月一度突破每桶110美元大關，這波衝擊不僅難以避免，更已超出馬來西亞政府所能掌控的範圍。數字會說話。今年3月大馬政府的燃油補貼總額為60億令吉（約新台幣480億元），到了4月再加碼至70億令吉（約新台幣560億元），1個月跳增10億令吉（約新台幣80億元），補貼缺口持續擴大。努希山胡先直言，這種規模的補貼負擔「難以長期維持」，當前所面臨的危機與新冠肺炎疫情期間因需求疲弱所引發的能源衝擊截然不同，這次是供給端徹底斷鏈。努希山胡先進一步示警，即使荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）重新恢復暢通，也不代表全球石油供應就能立刻歸位。原因在於目前許多油井仍處於關閉狀態，部分受損嚴重的甚至為了安全考量，已用混凝土直接封堵。「重啟這些油井的過程預計需要3到6個月，甚至更久，端看受損程度與當地安全狀況而定。」他舉例，新冠肺炎疫情期間，全球石油供應整整花了18個月才回到正軌，研判這次的「能源缺口期」恐怕也會拉得相當長。不過，努希山胡先也安撫民眾不必過度恐慌。他強調，在馬來西亞國家石油公司（Petronas，國油）的擔保下，大馬國內目前的燃料供應仍然充足，至少可以維持到6月份運作不打結，民眾在加油站排隊搶油的恐慌劇情不會上演。值得注意的是，這波油補風暴恐將進一步擠壓大馬政府的財政空間，外界普遍預期當局未來在燃油補貼合理化（subsidi rasionalisasi）的政策腳步上，可能因此被迫加快，包括RON95汽油補貼是否轉為定向發放、富人是否將被排除在補貼名單之外等敏感議題，都可能在下半年重新搬上檯面，恐成為總理安華（Anwar Ibrahim）政府接下來的另一道燙手山芋。