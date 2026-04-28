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東南亞氣溫熱到爆！越南近期飽受異常高溫襲擊，電力需求瞬間暴衝，當局已連忙衝進國際現貨市場「掃貨」液化天然氣（LNG），4月單月進口量直接衝破歷史紀錄，是3月的近4倍，也是去年同期的2倍以上，凸顯這波熱浪對東南亞電網造成的巨大壓力。根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）最新預估，越南北部及部分南部地區未來2週的氣溫，將比往年平均水準高出攝氏3度，5月與6月的均溫也將高於常年表現。在用電量瞬間放大的情況下，越南各家電廠紛紛轉向天然氣發電撐住供電缺口，迫使政府不得不在國際市場頻繁出手搶貨。彭博社（Bloomberg）彙整的船舶追蹤資料顯示，越南本月迄今已進口約27萬6,000公噸液化天然氣，遠高於3月的7萬公噸，且是去年同期的2倍多，創下單月進口歷史新高。另一家船舶追蹤業者Kpler的數據則顯示，越南4月已進口19萬1,000公噸LNG，數字雖略有出入，但同樣寫下單月最高紀錄。雖然泰國與新加坡近期也持續在現貨市場補貨，但越南的進口增幅在區域內最為顯著。越南國有龍頭越南石油天然氣集團（Petrovietnam）過去2個月已就多批現貨貨物發出採購招標，交貨期最遠拉到6月，最近一次招標於4月23日釋出，鎖定即期4月貨源，搶貨節奏明顯加速。天然氣現貨價格近期一路走高，主因仍離不開中東情勢。全球最大液化天然氣出口國卡達產能受到伊朗襲擊影響，加上荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運受阻，歐洲與亞洲買家為了爭奪有限的LNG船貨已正面交鋒，買盤明顯升溫。ECMWF同時預測，印尼與印度等國未來數月也將迎來反常高溫，恐進一步拉抬電力消耗及天然氣需求，全球能源供應壓力上升態勢恐難緩解。面對潛在的能源短缺風險，越南產業界與消費端也開始另尋出路。越南最大民營集團Vingroup已向政府提出建議，希望以再生能源取代原本規劃中的液化天然氣專案，透過綠能多元布局降低對單一能源的依賴。分析人士指出，極端天氣不只把電網逼到極限，更可能加速東南亞國家在能源結構上的轉型腳步，化石燃料以外的選項勢必成為下一波政策重心。