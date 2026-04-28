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前民進黨立委高嘉瑜有意參選台北市議員，喊出「票票民進黨，港湖全壘打」，不過，竟有消息傳出她將轉戰竹北市長，更遭國民黨籍台北市議員參選人陳冠安痛批，「說的比唱的還好聽」。對此，高嘉瑜昨（27）日親回，她只是去新竹拈香，一直在港湖、一心為港湖。高嘉瑜被傳可能轉戰新竹、竹北，她昨在《新聞！給問嗎？》中也被問及此事，不過高嘉瑜直球回應表示，其實她沒接到任何消息，而且大家也都知道她跟現竹北市長鄭朝方關係很好，她非常支持鄭朝方，也可以去助選，且她已經在內湖南港紮根，大樹發芽了，不能把她這棵樹移到竹北，會種不活。至於為什麼出現在新竹？高嘉瑜澄清說，當天是黃益中媽媽公祭，她去拈香，藍委葉元之等人都有去，臉書也發鴨香飯，這樣就要被說要選新竹、竹北市？到底那些媒體報導的「黨內人士」是誰？何況根本沒人來找她、問她，她也已經在港湖打出「全壘打」，這時候冒出一個竹北市也太好笑！不過，陳冠安昨仍質疑，高嘉瑜堪比民進黨快銀，被傳出要轉戰竹北市長，高辦回應：一直在港湖。好一個「一直在港湖」，因為非常諷刺的是，就在前天，高嘉瑜在臉書上還分享自己去新竹吃廟口鴨香飯的照片。港湖跟新竹差的可不是一點半點的遠！陳冠安批，自稱一直在港湖的人，正在選港湖市議員的人，會莫名其妙跑到新竹發美食照，然後發完隔一天，媒體就報導高嘉瑜可能轉戰竹北市長？天底下哪有這種巧合？最奇妙的是，民進黨同區議員在受訪時更證實訪間有傳出高嘉瑜選新竹市的討論。一下竹北、一下新竹，再加上早些時候傳出來的基隆。這是一位一直在港湖、一心為港湖的參選人可能發生的事嗎？若是，高嘉瑜的心，可還真多瓣。