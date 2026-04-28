民進黨立委沈伯洋傳出將競選台北市長，他也積極在社群上改變人設，日前更以新短髮造型亮相。雖然尚未被正式提名，沈伯洋日前上電視節目專訪被問到，若當上台北市長，是否會取消雙城論壇？他不僅批評雙城論壇是滲透的破口，更提到，台灣走向國際，台北做為首都應該要和國際接軌，和東京、紐約、巴黎等大城市舉辦無限城論壇。

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沈伯洋日前上《雅琴看世界》被問到是否真的會代表民進黨出戰台北市長？沈伯洋引用日本動漫《葬送的芙莉蓮》主角芙莉蓮的經典名言表示，對手比較強就不戰鬥了嗎？他更直言不會因為敵人很強就不去戰鬥，對民進黨來說，應該要很負責任地告訴選民，民進黨在台北市的期待是什麼？而最後不管是誰出線，他「都會全力以赴」。

節目主持人張雅琴更問沈伯洋，他如果當上台北市長，是否會取消和中國上海的雙城論壇？沈伯洋表示，雙城論壇不但不必要，而且雙城論壇很多時候都是造成滲透的破口，要做也是跟民主同盟國家，跟一些先進的一流大城市來辦無限城論壇。」

沈伯洋進一步說，台灣近年走向國際，作為首都的台北也應該要跟著走向世界，而不一定是跟上海，台北應該要無限城論壇才對！跟巴黎、紐約、倫敦、東京，這才是台北的格調。

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胡郁欣編輯記者

政大畢業後第一份工作即投入媒體實務，長期追蹤產業與科技發展，關注政治、社會議題，也曾任口筆譯者。這些年累積的經驗讓我在採訪和寫作上養成專注、細緻且快速應變的能力。工作之餘，我喜歡運動、爬山、去海邊、看...