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民進黨立委沈伯洋傳出將競選台北市長，他也積極在社群上改變人設，日前更以新短髮造型亮相。雖然尚未被正式提名，沈伯洋日前上電視節目專訪被問到，若當上台北市長，是否會取消雙城論壇？他不僅批評雙城論壇是滲透的破口，更提到，台灣走向國際，台北做為首都應該要和國際接軌，和東京、紐約、巴黎等大城市舉辦無限城論壇。沈伯洋日前上《雅琴看世界》被問到是否真的會代表民進黨出戰台北市長？沈伯洋引用日本動漫《葬送的芙莉蓮》主角芙莉蓮的經典名言表示，對手比較強就不戰鬥了嗎？他更直言不會因為敵人很強就不去戰鬥，對民進黨來說，應該要很負責任地告訴選民，民進黨在台北市的期待是什麼？而最後不管是誰出線，他「都會全力以赴」。節目主持人張雅琴更問沈伯洋，他如果當上台北市長，是否會取消和中國上海的雙城論壇？沈伯洋表示，雙城論壇不但不必要，而且雙城論壇很多時候都是造成滲透的破口，要做也是跟民主同盟國家，跟一些先進的一流大城市來辦無限城論壇。」沈伯洋進一步說，台灣近年走向國際，作為首都的台北也應該要跟著走向世界，而不一定是跟上海，台北應該要無限城論壇才對！跟巴黎、紐約、倫敦、東京，這才是台北的格調。