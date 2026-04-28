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內行飛機餐都選它！吃一次就愛上：更豐富又好吃

自己搭乘飛機點選兒童餐時，並沒有選擇一般成人餐點，反而改吃「兒童餐」

▲飛機上的兒童餐通常是為了兒童準備，口味上較迎合大眾口味，且外觀更加可愛又精緻。（圖／阿聯酋航空提供）

飛機「兒童餐」大人也可以點！2優勢點過回不去

兒童餐份量比起一般普通餐點還小，對於小鳥胃的人來說十分合適，而兒童餐通常會較一般餐點更早送上桌，讓孩童有更充足的享用。

搭乘飛機出國旅遊時，能在機上享用熱騰騰的飛機餐，是許多人最期待的事情。但近日有民眾表示，預定飛機餐時不選擇一般普通餐點，，忍不住推薦「超可愛！大家可以去訂」，瞬間在網路上引起高度話題。一名女網友近日在Threads發文，表示，地勤人員送餐前還連續2次詢問「確定兒童餐嗎？」她則再三肯定，並透露因為是第一次點選兒童餐，讓她期待度更高。實際拿到餐點後，則讓她驚豔不已，當天主餐為起司肉醬麵，搭配一盒蔬果及100%果汁，麵食中還加入紅蘿蔔、青花菜、鑫鑫腸、番茄等配料，內容豐富且外觀又繽紛可愛，讓她忍不住大讚「超可愛！大家可以去訂，而且每次主題都會不一樣」。貼文曝光後，瞬間引來眾人驚呼「怎麼感覺兒童餐看起來比較像人吃的」、「原來大人也能點兒童餐」，甚至有過來人同樣推薦兒童餐，「認真說吃起來比大人餐好吃誒，每次都要問小孩吃得完嗎～要不要幫你吃」、「我每一次都訂兒童餐，比起大人的好吃很多」。據了解，不少航空公司會專門為孩童設計兒童餐點，設計往往別具匠心，如將紅蘿蔔切成星星形狀等，擁有外觀吸睛、色彩繽紛及營養均衡等特點，「兒童餐看起來更豪華」、「我每次坐飛機都會預先選兒童餐，因為覺得比較可愛好吃」、「兒童餐為了迎合小朋友的口味，所以大眾都會愛」。除了菜色特別以外，不過要特別提醒民眾，飛機兒童餐因屬於特殊餐點，通常需要事先申請，建議在班機起飛前就先預訂，以華航為例，兒童餐最晚要在班機起飛24小時前完成預約。此外，並非所有航空公司都允許成人點選兒童餐，如旅客想預定記得事前詢問確認。