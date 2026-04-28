把握最後好天氣！氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，明後兩天（4月29日至4月30日），受移動性鋒面及東北季風南下影響，全台將轉為不穩定的雷雨天氣，且本周風向南北交替頻繁，氣溫起伏猶如洗三溫暖，民眾應特別留意天氣與氣溫的劇烈變化。
明後天全台有雨 北台灣下最大
天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，明天白天各地將陸續轉為局部短暫陣雨、雷雨的天氣，中部以北、東北部有局部大雨，周四各地同樣為陰局部短暫陣雨，其中北部、西半部容易有雷雨發生，歐洲模式降雨模擬也顯示，西半部出現一片橘紅的明顯雨勢。
氣溫溜滑梯 勞動節連假天氣出爐
針對氣溫，「台灣颱風論壇｜天氣特急」也說明，周三鋒面通過前南風盛行，各地高溫悶熱，但周四鋒面通過後，隨即轉為短暫東北風，天氣將變得涼爽舒適。黃國致提及，北部、東北部高溫驟降至22度左右。
五一勞動節連假，天氣將出現短暫的回穩空檔，黃國致提及，周五、周六（5月1日至5月2日）東北季風減弱，各地氣溫再度回升，白天溫暖偏熱，各地大致為多雲到晴的天氣，僅東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後各地山區則需留意局部短暫雷陣雨的發生機會。
不過，連假後段又將迎來另一波天氣轉變，周日、下周一（5月3日至5月4日）受另一波鋒面影響，下周一各地將轉為多雲到陰有局部短暫陣雨的天氣，中部以北、東北部的雨勢會較為明顯。
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天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，明天白天各地將陸續轉為局部短暫陣雨、雷雨的天氣，中部以北、東北部有局部大雨，周四各地同樣為陰局部短暫陣雨，其中北部、西半部容易有雷雨發生，歐洲模式降雨模擬也顯示，西半部出現一片橘紅的明顯雨勢。
針對氣溫，「台灣颱風論壇｜天氣特急」也說明，周三鋒面通過前南風盛行，各地高溫悶熱，但周四鋒面通過後，隨即轉為短暫東北風，天氣將變得涼爽舒適。黃國致提及，北部、東北部高溫驟降至22度左右。
五一勞動節連假，天氣將出現短暫的回穩空檔，黃國致提及，周五、周六（5月1日至5月2日）東北季風減弱，各地氣溫再度回升，白天溫暖偏熱，各地大致為多雲到晴的天氣，僅東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後各地山區則需留意局部短暫雷陣雨的發生機會。
不過，連假後段又將迎來另一波天氣轉變，周日、下周一（5月3日至5月4日）受另一波鋒面影響，下周一各地將轉為多雲到陰有局部短暫陣雨的天氣，中部以北、東北部的雨勢會較為明顯。