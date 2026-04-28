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▲台南晶英ROBIN'S推出全新「悠享食光All Day Brunch」，每人980元+10%，可從主餐選兩款自由組合。（圖／台南晶英提供）

▲台南晶英表示，ROBIN'S西餐廳的沙拉吧落實綠色餐飲理念，精選多種與在地小農合作的有機鮮蔬。（圖／台南晶英提供）

桃園也有新Buffet。最低每人399元

▲「㵘光」經過市調及營運設備調整，5月1日正式轉型全自助式Buffet。（圖／取自㵘光臉書）

台南晶英酒店宣告，飯店一樓的ROBIN’S牛排館即日起於中午12點至下午5點新推「悠享食光All Day Brunch」，消費者可於「蛋料理」、「綠意角落」、「肉食主義」以及「海鮮直送」四大類共15款主餐中任選兩款享用，搭配永續蔬食自助沙拉吧、生甜甜圈、繽紛甜點吧、哈根達斯冰淇淋，以及套餐內含的湯品與飲品，每位980元。另下午3點至5點亦推出輕盈版「下午茶沙拉吧」，自助餐檯區無限暢享，每位只要680元，含加碼推期間優惠，5月29日前，平日週一至週五兩人同行吃下午茶沙拉吧特價980元，等於每人只要490元。台南晶英表示，「悠享食光All Day Brunch」菜色內容是由深耕歐陸料理多年的ROBIN’S營運主廚黃國維規劃，主菜選項包括蛋料理匯集人氣經典「班尼迪克蛋」和勃根地風味「紅酒水波蛋」，還有「當季蘆筍佐龍蒿蛋黃醬」、「南法燴蔬菜」，也有「油封鴨腿佐白燴菇」、「巴斯克風味烤雞」、烤小卷佐煙燻甜椒醬」、「西班牙大蒜蝦」等肉類、海鮮料理，消費者可以從主餐任選兩款自由組合。沙拉吧用料也嚴選，無限量供應多種來自在地小農的有機鮮蔬、富含蛋白質的海鮮冷盤（燙白蝦、章魚）與起司冷肉拼盤。甜點吧則有生甜甜圈，以及使用法國精品柯茲巧克力烘焙而成的小巧甜品與現做舒芙蕾等。ROBIN’S西餐廳「悠享食光All Day Brunch」早午餐每位980元，下午另有純吃沙拉吧，每位680元，5月29日前，平日週一至週五兩人同行吃下午茶沙拉吧特價980元，等於每人只要490元。供應時間：12:00-17:00菜色內容：主廚特選例湯、ROBIN’S沙拉吧、四大主餐任二樣、繽紛甜點吧、季節水果、哈根達斯冰淇淋、現烤舒芙蕾、飲品餐價：每位980元+10%供應時間：15:00-17:00菜色內容：主廚特選例湯、ROBIN’S沙拉吧、繽紛甜點吧、季節水果、哈根達斯冰淇淋、現烤舒芙蕾、飲品餐價：每位680元+10%優惠日期：5月1日至5月29日，平日週一至週五內容：兩人同行點選「下午茶沙拉吧」，即享優惠980元+10% (原價1360元+10%)桃園「㵘光MÀN LIGHT」餐廳今年1月開幕，當時就被網友們封為「最美湖景餐廳」，並以「半自助式餐廳」為餐廳定位試營運幾個月之後，「㵘光MÀN LIGHT」宣告，將從5月1日起改為全自助式Buffet，餐價為下午茶每人399元+10%，午、晚餐599元+10%。「㵘光」因為位於桃園市八德區的大湳滯洪池旁，以「臨水而坐，向光而食」為理念，所以有「最美湖景餐廳」美譽。一開始業者規劃餐廳為半自助式Buffet，點用牛排、炸蝦、魚排等主餐，並享自助吧吃到飽。「㵘光」經過市調及營運設備調整，5月1日正式轉型全自助式Buffet，將增加地中海蔬食類沙拉、水果、甜點等，因此預計正餐期將供應8道沙拉、海鮮區、8道餐台熱食區、鹹甜湯品與麵包區等，實際供應菜色將依現場當日為準，餐費為最低為下午茶餐費每人只要399元，平假日午餐與晚餐則是599元。