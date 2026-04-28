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國民黨主席鄭麗文被美國學者金萊爾（Lyle Goldstein）稱值得諾貝爾和平獎，她更坦言鄭習會後，她獲得極大關注、討論和期待，有很多外媒、美媒的專訪在排隊。對此，作家顏擇雅今（28）日提到，鄭麗文從中國回台後，第一個拜訪的就是前立法院長王金平，拉攏本土派的意圖明顯，若成功獲得韓國瑜、王金平支持，勢必能代表出戰2028。顏擇雅今發文指出，鄭麗文回台後聲量大漲，她因此猜測國民黨的親美派，或稱中華民國派，是憂慮的，但他們都靜悄悄。不知道他們在想什麼？是已經整個放棄，不想拿回黨機器了嗎？還是想說由民進黨去罵就好，他們一邊納涼？顏擇雅說，她敢保證，民進黨此時對鄭麗文是不會火力全開的，因為何必呢？民進黨根本巴不得2028是鄭麗文代表國民黨出來選。顏擇雅提到，一直到2025大罷免，台灣政局都還是三腳督：綠藍白。但是到了國民黨主席選舉，就變四腳督了，因為藍營分裂為親美與親中兩派。民進黨一定巴不得這個四腳督態勢可以延續到2028，現怎麼會痛批鄭麗文呢？有人以為習近平送給鄭麗文的惠台十政策是為了對付賴清德。這是太不了解台灣政局了。那十項政策不管有沒實現，對綠營板塊可說毫無影響。會受影響的主要是國民黨本土派。顏擇雅認為，這也是為何鄭麗文赴中前要去拜訪王金平，回台後第一個拜訪的也是王金平。第一個喔，鄭麗文對於國民黨本土派根本就勢在必得。如果鄭麗文把本土派挖走，盧秀燕還剩什麼？只要鄭麗文能爭取到本土派，韓國瑜一定也是靠向她的。有了韓與王支持，2028就是鄭麗文代表國民黨了。親美派將更進一步被邊緣化。顏擇雅指出，到時鄭麗文在台灣內部一定是口口聲聲中華民國，但只堅持一中，捨棄一中各表，代之以一中不表或共表，不然就各表一中，中華民國還有未來嗎？當然鄭麗文可能贏不了賴清德。習近平會介意嗎？只要確定賴清德不可能台獨，他可能不介意喔。對習近平來說，搞掉國民黨親美派，或說讓國民黨與美國關係全面惡化，也算是很大成就了。