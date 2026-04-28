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民眾黨創黨主席柯文哲17日在台中逢甲夜市掃街時遭辣椒水波及，警方查出是台中市警察局第六分局長周俊銘誤噴釀禍，周俊銘遭記過調職。台中市警察局長吳敬田昨日證實，柯文哲曾透過祕書來電4次，詢問「是否能夠不調職」。民眾黨發言人張彤今（28）日證實，柯文哲曾致電認為或許有更好的處理方式，因此表達關心。台中市議會昨日召開警消環衛業務質詢，吳敬田指出，周俊銘因在逢甲夜市使用辣椒水，未依照規定，事後經媒體報導，在偵辦過程中他又不承認，周俊銘的工作決定與執勤方式不當，影響警譽，所以處分及調職；此事，他在19日有向市長盧秀燕回報。民進黨市議員陳俞融、陳淑華質詢，吳敬田是否有接獲柯文哲來電。吳敬田證實，柯文哲透過秘書打了4次電話給他，對話中柯文哲提及「是不是能夠不調職」；副市長鄭照新回應說，有跟民眾黨秘書長周榆修通電話，告知調查結果、案情進度，以及會召開記者會。張彤受訪表示，柯文哲第一時間知道這是一個烏龍事件，他也看到新聞說這個所長怎麼好像就拔官了，再加上吳敬田局長他以前在台北市的時候，柯文哲當台北市長的時候他們有共識過，所以他覺得說可以表達關心一下，認為如果他是烏龍的話應該不用到拔官，會不會有其他更好的處理方式，其實也是基於一個關心的立場，沒有任何如現在好像部分的人想要操作是關說或是施壓，他就是表達關心 。