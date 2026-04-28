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▲王俐人近日成為流量密碼，在SWAG直播更創下平台觀看紀錄，而她也積極經營IG的「獨享內容」，送上私密福利。（圖／王俐人IG@lisawanglijen）

49歲女星王俐人上週末一連兩晚登上SWAG《華語AV復興大作戰》直播間，跳脫以往氣質形象，在直播過程中尺度大開，穿著性感睡衣的她，就連疑似走光也表現淡定，引發網友熱議。不僅如此，王俐人近期也積極經營 IG 的「獨享內容」，粉絲每月只需支付 450 元即可解鎖私密福利與限定直播，她率先釋出的三段搶先看影片，僅穿著內衣與粉絲聊天互動，火辣模樣吸引超過3500人訂閱，月入達150萬以上。王俐人憑著氣質形象以及傲人身材引發關注，上週末首次登上成人平台SWAG，大裸上半身讓男優按摩、和女優一起大玩雙人瑜伽，讓她瞬間成為話題人物，直播更創下SWAG平台觀看紀錄。除了以特別來賓身分現身SWAG，王俐人近日也積極經營IG的「獨享內容」，粉絲每月支付 450 元，可獲得私密福利、有問必答、訂閱者徽章、限定內容及商品等，網路上甚至流出她在獨享直播中脫衣的影片，尺度非常大，目前則已有3500人訂閱。王俐人也在IG上釋出3段獨享內容的影片，讓網友能夠搶先看，只見她穿著清涼，露出大片雪白肌膚，寫下心靈雞湯文：「不必完美，也很珍貴，不必耀眼，也很明媚。」感謝每一位訂閱、支持她的粉絲朋友，「你們的鼓勵是我持續創作最大的動力」。另外一支影片中，王俐人則僅穿著內衣躺在床上擺拍，不時還咬手指、吐舌表情相當撫媚，展現不同以往的樣貌。不過，王俐人一連串舉動引來網友正反兩極評價，有人支持她繼續做自己、展現個人的自信魅力，但也有人狠酸她「崩壞」，為了錢不惜賣肉，對此王俐人也親自回應酸民：「奶是我的，我要給誰看是我的權利！」直言自己不偷不搶，賺的是正當財，懶理外界酸言酸語。事實上王俐人開啟IG訂閱能增加不少收入，連「台灣第一女優」吳夢夢也不禁讚嘆，直呼：「超猛！」