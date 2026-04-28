游盈隆昨日正式接任中選會主委，致詞時提及中配參政一事，表示李貞秀絕非最後一個案例，但現階段用《國籍法》處理中配參政權問題，「很牽強且具高度爭議性」，而此說法似乎打臉內政部。對此行政院長卓榮泰今（28）日受訪表示，李貞秀是同時違反了《國籍法》以及《兩岸人民關係條例》，那所謂的牽強，就是雖然大家有爭議，還是必須要去做，這個才是牽強，不這麼做就會困難，「所以我們做法沒有錯，也會繼續下去」。

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對於中選會主委游盈隆所言遭解讀為打臉內政部，卓榮泰表示，對於已經發生的個案，跟還存續一些相類似的案例，政府都應該有更明確的法律規範。同時行為人是同時違反了《國籍法》以及《兩岸人民關係條例》。

卓榮泰說，有中國的國籍都必須對中國的《憲法》、《國安法》、《情報法》，以及相關各種法律的義務，要配合中共的要求，對我國進行情報的蒐集，這個絕對是我國法所不予容許的。

卓榮泰也解釋，所謂的牽強就是雖然大家有爭議，還是必須要去做，這個才是牽強，不這麼做就會困難，「所以我們做法沒有錯，也會繼續下去」。

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陳威叡編輯記者

從業邁入第14年，師大圖傳研究所碩士，2011年於《蘋果日報》展開記者生涯，曾經歷社會、專題、新北市政與政治線，2022年來到《NOWNEWS今日新聞》政治中心，在同樣的高度編採自由環境，負責黨政新聞，主跑立法院、行...