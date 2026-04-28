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台北市近期發生1人感染漢他病毒病逝，鼠患浮上檯面，社群平台Threads上昨（27）日有網友指出，在台北市立木柵動物園的陸龜區看到裡面有老鼠四竄，更多網友附和說早就看過很多次，讓鼠患問題又引起熱議。對此，台北市長蔣萬安表示，動物園已經加強相關場館的防鼠工程，同時也會強化相關巡檢以及管理措施。針對網友痛批動物園展區出現老鼠跑進動物的家，動物園表示，今年二月至三月間已針對該展場再次施作防鼠工程，並持續設置陷阱捕捉與移除鼠類。完成作業後，直到4月26日前都未再發現鼠類入侵。但於26日發現一隻亞成鼠進入展場後，保育員第一時間即刻捕捉移除，並同步檢查防鼠設施，未發現遭破壞跡象，因此研判該鼠隻可能是從屋頂掉落至展場，而非由既有通道竄入。動物園發言人曹先紹更表示，園區緊鄰山區，野生動物闖入並非罕見情況，除了鼠類外，連龜殼花也會進入園區。他指出，動物園每年約捕捉100隻龜殼花，推測野生動物會因天氣變化或覓食需求而進出園區。曹先紹說，保育員每日都會進行定期與不定期巡查，若發現異常，或接獲遊客通報，就會立即加強防治措施。他表示，這次民眾通報後，同仁迅速到場處理，也順利完成捕捉，「射紋陸龜展場的老鼠問題，目前已經解決。」對於網友揭露不少動物、老鼠一家的照片，蔣萬安則指出，動物園已經有說明過，他們已經加強相關場館的防鼠工程，同時也會強化相關巡檢以及管理措施。