由7-11舉辦的高雄啤酒節，將於7月3日至7月5日在高雄夢時代前廣場盛大登場。今（28）日啤酒節官方帳號突發文寫下「台南女兒駕到」，由於TWICE成員子瑜正是台南出身，讓外界立刻聯想是在暗示她將受邀出席，也掀起粉絲與網友熱烈討論。

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啤酒節官宣：台南女兒駕到！線索全指向子瑜

高雄啤酒節官方Threads帳號突如其來宣告「台南女兒駕到」，短短幾個字就讓粉絲瞬間暴動被認為就是在點名來自台南的TWICE成員子瑜，尤其近年子瑜所屬的TWICE去年開始終於解鎖台灣活動，若真的子瑜以個人之姿返台參與大型活動，勢必會掀起高度關注。

不只如此，7-11官方Threads帳號也加入討論，PO出「小鹿」與「藍色愛心」表情符號，正好對應子瑜代表動物與代表色，再度讓外界猜測消息可信度大增。粉絲見狀紛紛留言敲碗，直喊：「拜託真的是子瑜！」。

▲高雄啤酒節（上）和7-11（下）官方帳號接連發文透露線索。（圖／Threads）
▲高雄啤酒節（上）和7-11（下）官方帳號接連發文透露線索。（圖／Threads）
7-11官方回應粉絲！還用子瑜SOLO歌詞發文

還有粉絲激動留言表示：「如果不是請不要來亂，如果是那我會感謝你。」沒想到7-11官方帳號竟親自回覆：「感謝我。」簡短3字瞬間讓留言區炸鍋，幾乎等於變相認證的回應，也讓子瑜來台傳聞越傳越開。

此外，7-11官方IG也同步發文寫下：「Now say okay，只瞄準這顆星，被射中的你，快來和小編一起期待」，除了同樣附上藍色愛心外，第一句更被發現是子瑜SOLO歌曲《Runaway》的歌詞，種種線索全都指向子瑜。雖然高雄啤酒節的卡司還沒正式公開，是否真能迎來「台南女兒」子瑜現身，也讓粉絲們相當期待。

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尤露珉編輯記者

我，世新來的！（以前在學校教授都說出社會後在外面可以講這句？）

畢業於世新大學新聞系，從小學開始接觸日韓娛樂。從大家還在反韓時就在追韓星，現在有時候看到現在韓國娛樂在台灣發展成這樣，還是會覺得很...