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▲長榮鳳凰酒店(礁溪)線上旅展優惠，住券券買下來平均最低每晚優惠價6999元。（圖／長榮礁溪鳳凰酒店提供）

▲長榮鳳凰酒店(礁溪)的桂冠自助餐廳從早上到中午一次提供早餐與午餐類菜色，讓晚起床的旅客也可吃飽飽。（圖／記者葉盛耀攝）

▲桂冠自助餐廳強調選用在地新鮮食材，像是現煎的鮮魚，肉質細嫩。（圖／記者葉盛耀攝）

小鹿文娛也有線上旅展優惠 住宿券優惠「雙人每晚最低僅1200元」

▲「島內遷徙‧全年最低」套票只要7200元，內含6張住宿券，可用來入住路徒行旅 臺南成大館等雙人房。（圖／小鹿文娛提供）

長榮鳳凰酒店(礁溪)宣告，將自5月5日10:00起至6月1日18:00限時開賣「2026春季線上旅展」，此次整合住宿、餐飲等票券，最低下殺約3.8折，旅客入住礁溪星級酒店7千元有找，並享「買10送1」等加碼回饋。其中桂冠自助餐廳平日早午餐餐券旅展期間推出「買十送一」方案，等於單張平均698元，就能吃到有「宜蘭最強早午餐」稱號的桂冠自助餐廳，牛肉湯、海鮮粥、星巴克咖啡等通通無限取用。長榮鳳凰酒店(礁溪)提到，此次住宿券主打「高級洋式客房平日雙人一泊一食住宿券」，優惠價6999元，下殺約3.8折，持券即可享雙人入住與自助式早午餐兩客；亦可選擇兌換日式家庭房三人純住宿使用。餐券方面，桂冠自助餐廳平日早午餐券（供應至13:00，可自選時段使用）原價968元，優惠價768元，旅展期間加碼推出「買十送一」方案，等於平均單價698元，入手更親民。長榮鳳凰酒店(礁溪)提到，桂冠自助餐廳選用宜蘭在地新鮮食材，結合多國料理風味，招牌菜色包含牛肉湯、海鮮粥、現煎鮮魚等，並提供星巴克咖啡無限暢飲，持餐券亦可依需求加價升等為晚餐使用，晚餐時段餐檯內容更加豐富，匯集松葉蟹腳、烤鴨六吃、現煎牛排等。另外，同集團的台中鳳凰酒店同步推出旅展優惠，其中精緻雙人房平日一泊一食住宿券，原價7260元，優惠價2666元，約3.7折即可入住。2026年5月5日（二）10:00 ～ 2026年6月1日（一）18:00：即日起至2026年11月30日止旅宿集團「小鹿文娛」也有線上旅展優惠，其日起至5月10日推出「2026春季線上旅展」，此次強打兩大年度熱銷套票「島內遷徙‧全年最低」與「臺日輕奢‧漫遊無界」，適用臺灣與日本超過20間館別。今年旅展來有加碼優惠，凡購買任一套票，即贈500元住宿抵用券，並再加碼贈送500元抵用券1張（兩券不可併用）。小鹿文娛表示，此次最優惠票券為「島內遷徙‧全年最低」，套票只要7200元，內含6張住宿券，等於每房每晚只要最低1200元，旅客可依需求彈性運用，適用館別包含「偵探寓所 花蓮林森所」、台北的「路境行旅府前館」、台北的「谷墨商旅師大館」、「路境行旅 臺南西門館」等雙人房房型。