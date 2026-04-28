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▲明台產險董事長矢持健一郎宣布，啟動以「AI 轉型」、「數位深化」與「永續治理」為核心的三軸驅動策略。（圖／記者顏真真攝）

成立於1961年的明台產險，在台灣深耕65年，更挾日系集團資源搶攻「情境化」商機，全台首創外送員、運動員保單，近日更揭示下一階段發展藍圖。董事長矢持健一郎宣布，啟動以「AI 轉型」、「數位深化」與「永續治理」為核心的三軸驅動策略，下一階段將導入數位科技產業變化，整體市占率要提升到7%。因應AI時代帶來的產業變革，明台產險近年積極推動數位轉型（DX），目標透過活用數位技術為社會大眾提供最佳風險解決方案。在AI發展策略上，明台建立「AI生成初稿、人類負責決策」的協同模式，藉此釋放人力從事更高價值的創造力服務。2026年明台產險更斥資千萬，採購專屬 GPU 建立地端 LLM（大型語言模型）算力，預計下半年將「喚醒」沉睡於紙本中的資料，轉化為支援風險分析的關鍵數據，進一步深化數位經營。此外，為全面提升客戶體驗，明台產險今年也啟動「業務架構分析專案」，引入國際專業顧問優化從投保到理賠的整體流程。過去明台已累積豐碩數位實績，包括客服語音轉文字（STT）準確率達96%，以及榮獲TSAA台灣永續行動獎銀獎的「農險理賠快易通」。「農險理賠快易通」服務落實無紙化理賠，大幅縮短6天理賠作業期，精準滿足高齡農民需求，展現數位技術與普惠金融的完美結合。不僅長期深耕市場，明台產險更持續洞察風險變化，並透過商品與服務創新，精準回應不同時代與產業的保障需求。隨著消費者由「被動投保」轉向「主動風險管理」，市場需求已從單一保障轉為整合性解決方案。明台正以更靈活、多元且情境化的產品與服務設計，積極掌握新一波需求變化，並轉化為永續的成長動能。除了引進日本母公司三井住友海上集團的成功經驗，與外送平台 Uber Eats展開深度合作，推出全台首張「外送員第三人責任保險」，率先補足新興產業成長下的保障缺口，為第一線工作者提供更完善的風險防護。目前受此保險保障的外送員人數已達數萬人。此外，因應運動產業發展與國際賽事需求持續提升，明台產險參考日本母公司保單設計，率先在台灣推出首張「運動員專屬保險」，將保障延伸至具專業特殊風險屬性的運動場域，不僅涵蓋柔道、拳擊等高風險競技，更包含「暫時喪失工作能力」的薪資補償。明台歷年承保世壯運、世界棒球經典賽（WBC）、職籃等指標性賽事，至今已累積守護超過194540名運動員，董事長矢持健一郎強調：「明台始終走在市場前端，讓保險真正融入社會發展脈動。」在永續經營層面，明台將企業責任內化於公司治理與經營決策之中，落實長期穩健發展的承諾。首先，明台將永續理念運用於商品創新，推出具指標性的「微型綠能住宅保險」，結合綠能設備重置理賠加碼機制，目前已成功協助超過17010名保戶獲得基本保障，以具體成果回應綠色轉型需求。明台產險也訂定2026年簽單保費業績224億元、稅後淨利達3.3億元的目標，更立下2030年市佔率達7%的中期目標。矢持健一郎強調，面對日益複雜的產險市場環境與高度變動的經營環境，明台將立基於穩健經營的優勢，結合日系母集團MS&AD的國際資源與風險管理實力，精準回應不同時代與產業的保障需求，未來的業務發展重心將鎖定個人險種的成長，包括車險、住宅火險、傷害險業務。至於目前僅有不到2%的網路投保業務，也將積極推動，期望盡快達到簽單保費10%的目標。