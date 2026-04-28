我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王俐人（如圖）被視為是移民美國的天之驕女，但她過去曾受訪時表示，移民美國的生活並不如大家想得那麼美好，爸媽是放棄台灣穩定生活，到當地從頭開始，為了生存的壓力，經常讓家庭氣氛緊張。（圖／翻攝自東風衛視YouTube）

49歲女星王俐人近期因大膽穿著帶貨、登上成人直播平台SWAG開直播，再度成為話題。過去她因為有貴氣外型與高學歷，常被外界認為是含著金湯匙出生的天之驕子。但她過去接受電視節目訪問時，曾談論揭開童年隨父母移民美國的真實生活，並非想像中優渥，而是充滿了高知識份子在異鄉求生的辛酸。談及罹癌逝世的父親，她數度淚崩，直言沒能見到爸爸最後一面，是她這一輩子最難走過的痛。王俐人過去接受《單身行不行》節目時表示，父母在台灣都是受過高等教育的高知識份子，父親原本在銀行擔任高層管理人員，母親則是老師。但為了給孩子更好的環境，父母放下優渥工作，在30多歲時帶著一家人移民美國。「大家以為我們是貴族，其實真的沒那麼好過。」王俐人表示，父母到美國後從底層做起，父親甚至要到處兼職，從銀行高管變成體力勞動者，心理落差極大。加上母親偶爾會與他人攀比，導致父母頻繁爭吵，家庭氣氛長期處於一點就著的緊繃狀態。身為長女，她夾在父母的爭執中，為了不讓抱怨的母親覺得自己被背叛，她選擇與父親保持距離，這段疏離也成了她日後的遺憾。王俐人完成學業後就回台闖蕩演藝圈，就在事業起步之際，突然接獲父親罹患胰臟癌且隨即中風的消息。當時她已簽下經紀公司，正忙於拍攝偶像劇。她哽咽回憶，當時弟弟曾打電話告知爸爸快不行了，但那時的她因為人生地不熟、加上經紀公司文化不同，常被誤解為「國外回來的很難搞、大牌」。為了不被封殺、不想讓公司難做，她在接到病危通知後猶豫了兩天，擔心臨時請假會被貼上「不敬業」的標籤，就沒請假。「我就因為這兩天的耽擱，換來的是沒看到爸爸最後一面。」王俐人淚流滿面地說，當時應該要馬上跟公司說要搭飛機回去，但是怕被講說時間怎麼那麼難喬，結果父親在59歲生日前夕離開了，這件事成為她生命中無法修復的傷口。她感嘆當時太年輕，太在乎外界的評價與工作，卻忘了最重要的人不等她。「我們從小被教育不能哭，因為哭代表脆弱。」王俐人表示，過去20幾年她都把這個痛壓在心底，她以自己的故事警惕大家，面對生命中的壓力和外界評價時，一定要選擇做「對的決點、值得的事情」，才不會造成無法挽回的遺憾。王俐人表示，她因為不想要被公司討厭、不想被封殺，換來的是沒見到爸爸最後一面，「現在這個痛是很難走過的，在我工作正往上的時候，很多事情沒辦法控制，但這件事我只要一想到，那是一個肌肉的記憶，不用說什麼我就會想哭。」王俐人說，其實她的家庭教育是不能哭，而且在電視上講這件事，媽媽看到一定會生氣，因為不希望大家覺得他們家很軟弱，但她還是想跟大家分享。