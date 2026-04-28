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1951年來第3暖春天 新竹創最熱春天紀錄

▲台灣歷年春季平均氣溫為20.8度，今年21.9度比平均高1.1度，是史上第3高溫。（圖／中央氣象署）

春雨顯著偏少 颱風季前注意缺水

▲今年春季的降雨偏少，比歷年平均282.8毫米少了55.3毫米。（圖／中央氣象署）

回顧今年春季天氣（2至4月），中央氣象署表示，全台創下1951年以來第3高溫的紀錄，平均氣溫來到21.9度，特別是新竹站成為同期最高溫；春季降雨則集中在「2月下旬至3月上旬、4月清明連假」其它時間降雨較少，全台11個代表氣象站平均降雨屬於少雨，累積降雨僅達氣候平均值的8成。中央氣象署預報中心主任黃椿喜指出，台灣歷年春季平均氣溫為20.8度，今年21.9度比平均高1.1度，是史上第3高溫，最暖春天則是2019年的22.3度；黃椿喜提及，今年春天雖然有4波冷氣團影響，不過在全球暖化的背景下，沒有冷空氣時幾乎都是偏暖的環境。綜觀2至4月氣溫，2月、4月顯著偏暖，3月正常偏暖，全台11個代表氣象站中，有6個測站達到史上第3暖紀錄，新竹測站則是創下史上最暖春天紀錄。黃椿喜說明，今年春季的降雨偏少，雖然在「2月底、3月初、清明連假、4月中下旬」有幾波鋒面和華南雲雨區影響，但全台11個代表氣象站整體累積雨量只有227.5毫米，比歷年平均282.8毫米少了55.3毫米，且春季「降雨日數」26.5天，也是1951年來第5少。黃椿喜補充，今年春天的降雨，2、3月集中在迎風面的北部、東北部，4月開始主要降雨擴大到整個中部以北；全台11個代表氣象站在春季只有「新竹、台南、成功、台南」雨量在正常範圍，其它都偏少，提醒民眾，春雨較少的情況可能讓水資源緊縮，務必養成節約用水的習慣。