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民進黨立委沈伯洋傳出將競選台北市長，而他本月初上電視節目專訪對此更提到，台灣要走向國際，台北作為首都應該舉辦無限城論壇。對此，現台北市長蔣萬安今（28）日也打趣回應，這不是《鬼滅之刃》當中鬼王無慘的大本營嗎？沈伯洋7日接受《雅琴看世界》專訪被問到，若當上台北市長，是否會取消雙城論壇？而沈伯洋不僅批評雙城論壇是滲透的破口，更提到，台灣走向國際，台北做為首都應該要和國際接軌，和東京、紐約、巴黎等大城市舉辦無限城論壇。對此，蔣萬安今表示，無限城不是《鬼滅之刃》當中鬼王無慘的大本營嗎？不過話鋒一轉，當被問到怎麼看日本東京未來可能也要仿效上海雙城論壇模式，計畫每年來台北互訪時，蔣萬安說：「這一次台北市政府和東京都簽訂合作備忘錄，就是要建立一個長期穩定的交流互訪機制，這是台北市第一次和東京都建立一個AI城市智慧治理的長期合作架構，所以我們非常期待相關交流成果。」