以戲劇《新兵日記》打開知名度的50歲男星阿龐，近期傳出與經紀人之間出現財務糾紛，據悉他接演戲劇後應得的酬勞遲遲未入帳，直到主動向製作單位查詢，才發現款項早已支付給經紀人，但本人卻未收到任何報酬，消息曝光後隨即外界關注。

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▲阿龐當年憑藉《新兵日記》中「余班長」一角爆紅。（圖／翻攝自微博）
▲阿龐當年憑藉《新兵日記》中「余班長」一角爆紅。（圖／翻攝自微博）
阿龐13萬元片酬未入袋　對帳後才驚覺異常

根據《鏡週刊》報導，阿龐此次拍戲的酬勞約13萬元，對於平時工作收入並不穩定的他而言是一筆相當重要的報酬，起初他以為是付款流程延誤，未料實際查證後才發現問題出在中間環節，由於該筆款項已由劇組匯出，卻未轉交至藝人手中，才讓整起事件爆發。

在發現問題後，阿龐曾向經紀人詢問款項去向，但對方多次以「尚未入帳」或「會再確認」等說法回應，疑似試圖拖延時間，直到他透過其他演員得知酬勞已全數支付，才確定問題並非單純行政延誤，最終他向所屬公司反映，事件也因此傳至高層，整起風波才逐漸浮上檯面。

公司證實款項問題　已追回並懲處相關人員

對此，所屬經紀公司「鳳凰藝能」已出面說明，表示確實有款項延遲與金額差異的情況，目前已完成追討並將款項全數交還藝人，同時公司也針對涉事人員進行內部處分，強調此舉違反專業紀律，並已損害藝人與公司之間的信任關係，官方回應雖暫時止血，但外界仍持續關注後續發展。

阿龐過去曾歷經淋巴癌治療，成功挺過人生低潮，近年則積極投入工作並維持健康，他透過高強度運動與飲食控制，在半年內成功減重約20公斤，展現自律一面，然而在努力復出之際卻遭遇酬勞風波，使阿龐的生活壓力再度增加，也讓外界再度關注演藝人員與經紀公司的

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張一笙編輯記者

是一個很喜歡觀察世界的人，立志靠自己的雙腳、雙眼，加上一台攝影機，走遍全世界，把每一個美麗的地方、每一個動人的瞬間，用影像和文字記錄下來。在實現這個夢想之前，我選擇先踏實地耕耘新聞現場，成為一名好記者...