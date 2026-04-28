我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿龐當年憑藉《新兵日記》中「余班長」一角爆紅。（圖／翻攝自微博）

阿龐13萬元片酬未入袋 對帳後才驚覺異常

公司證實款項問題 已追回並懲處相關人員

以戲劇《新兵日記》打開知名度的50歲男星阿龐，近期傳出與經紀人之間出現財務糾紛，據悉他接演戲劇後應得的酬勞遲遲未入帳，直到主動向製作單位查詢，才發現款項早已支付給經紀人，但本人卻未收到任何報酬，消息曝光後隨即外界關注。根據《鏡週刊》報導，阿龐此次拍戲的酬勞約13萬元，對於平時工作收入並不穩定的他而言是一筆相當重要的報酬，起初他以為是付款流程延誤，未料實際查證後才發現問題出在中間環節，由於該筆款項已由劇組匯出，卻未轉交至藝人手中，才讓整起事件爆發。在發現問題後，阿龐曾向經紀人詢問款項去向，但對方多次以「尚未入帳」或「會再確認」等說法回應，疑似試圖拖延時間，直到他透過其他演員得知酬勞已全數支付，才確定問題並非單純行政延誤，最終他向所屬公司反映，事件也因此傳至高層，整起風波才逐漸浮上檯面。對此，所屬經紀公司「鳳凰藝能」已出面說明，表示確實有款項延遲與金額差異的情況，目前已完成追討並將款項全數交還藝人，同時公司也針對涉事人員進行內部處分，強調此舉違反專業紀律，並已損害藝人與公司之間的信任關係，官方回應雖暫時止血，但外界仍持續關注後續發展。阿龐過去曾歷經淋巴癌治療，成功挺過人生低潮，近年則積極投入工作並維持健康，他透過高強度運動與飲食控制，在半年內成功減重約20公斤，展現自律一面，然而在努力復出之際卻遭遇酬勞風波，使阿龐的生活壓力再度增加，也讓外界再度關注演藝人員與經紀公司的