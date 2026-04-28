民眾黨雲林黨部前主委林靖冠在政論節目上，說民眾黨存在「宮廷文化」，稱前主席柯文哲為「主上」，而且柯文哲還會自稱之為「朕」。對此，民眾黨發言人張彤今（28）日反酸林靖冠表示，會不會是有「陰陽眼」？總是可以看到、聽到一般人感知不到的這些事情。 我是廣告 請繼續往下閱讀 張彤回應表示，這位林靖冠不知道是要稱他前主委，還是現在是被民進黨徵召的議員？他曾還說過民眾黨發言人陳智菡「踹門」一事，再到現在幕僚會稱柯主席為「主上」。張彤反酸林靖冠表示，他會不會是有「陰陽眼」？總是可以看到、聽到一般人感知不到的這些事情。 張彤接著說，林靖冠這樣一個不尊重黨內初選程序、不願意參加初選，就轉而退黨、接受民進黨的徵召。之後大家可以看到他頻繁上政論節目，信口雌黃、毫無證據地抹黑前主席、抹黑先前參加的政黨。完全沒有聽到有任何政策上面、公共議題上面有任何的論述。這樣子的人真的「慢走不送」。 相關新聞 李正皓爆柯文哲「拆除忠孝橋引道」涉弊 林珍羽：現在名嘴治國？綠委指「八佰」統戰！金六結營長遭懲處 藍白都嗆：軍方小題大作台北市鼠患！柯文哲刪預算、蔣萬安未恢復？事實上提升至逾700萬分局長誤噴辣椒水遭拔官 民眾黨證實：柯文哲致電警局盼不調職 呂炯昌編輯記者桃園市出生的6年級大叔，畢業於靜宜大學西班牙語文系、淡江大學國際事務暨戰略研究所，專長國際事務與軍事等領域。曾任玉山週報編輯與記者、國防部「青年日報」、《尖端科技》軍事雜誌專欄作家。政治立場：...作品集 民眾黨柯文哲張彤林靖冠政論節目