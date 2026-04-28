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外國女友來台指定買神鞋！MIT購物清單太強：比台灣人還懂買

▲有台灣網友發文提到，國籍是馬來西亞的女友來到台灣，指定要購買本土鞋牌「母子鱷魚」的產品，更提到是女友愛牌。（圖／母子鱷魚臉書）

▲（圖／母子鱷魚臉書）

母子鱷魚變「馬拉松神鞋」！連香燈腳也愛穿：一雙免500元CP值高

▲母子鱷魚氣墊拖鞋顛覆拖鞋印象，從「國民神拖」成為「馬拉松神鞋」，其中跑者馬拉松愛用的「超跑y拖三代」只要450元。（圖／母子鱷魚臉書）

母子鱷魚哪裡買？全台、外島都有門市：進軍國際紅到國外

台灣伴手禮種類五花八門，其中鳳梨酥、義美小泡芙等深受外國遊客喜愛，但近日有民眾提到，也讓許多人驚覺台灣鞋牌「母子鱷魚」早已紅到國外。有網友近日在Threads發文分享，表示馬來西亞女友近期來台灣旅遊，出發前就已經鎖定多項多樣產品，包括Garmin智慧手錶，因台灣價格較便宜；此外，除了上述物品以外，還有台鹽鹼性水、農會食品等等，提到之所以想購入台鹽鹼性水，是因某次在YouTuber Joeman影片中發現，農會產品則是因熱銷玉米產品口感特別。這一串超道地的購物清單，也讓原PO忍不住笑說「比我還愛MIT」。貼文曝光後，引來台灣人熱烈討論「能找到農會的都是狠人」、「馬來西亞Garmin很會缺貨」。據了解，母子鱷魚是台灣本土機能拖鞋品牌，從1986年創立至今已有長達40年歷史，最大特色在於輕量、高回彈的氣墊拖鞋，在2008年首雙氣墊拖鞋誕生，原本是為了日常休閒設計，卻因出色的舒適性與支撐力，意外在跑者圈掀起熱潮，從而打造出一雙雙「能跑步的拖鞋」，就連台灣馬拉松好手「超馬老爹」羅維銘亦實測肯定。母子鱷魚氣墊拖鞋顛覆拖鞋印象，從「國民神拖」成為「馬拉松神鞋」，甚至有不少信徒會穿著它一起參加媽祖遶境或進香，商家也看中商機推出「媽祖遶境必備專區」，跑者馬拉松愛用的「超跑y拖三代」只要450元，其餘氣墊拖鞋如必勝四代y拖、抗菌蚵技神速y拖等，或是休閒鞋等都不需要1千元就能買到。目前母子鱷魚在全台都有設立銷售據點，就連外島地區如金門、馬祖等都有。近年母子鱷魚不只深耕台灣，也進軍國際在新加坡、馬來西亞、泰國、越南等國家，設立眾多經銷商提供優良商品以及良好的售後服務，憑藉耐走等特色也在東南亞國家累積知名度，如果民眾還缺一雙耐走好鞋，又不想花大錢買國際品牌，不妨可以參考母子鱷魚鞋款，但建議前往門市親自試穿，評估是否符合腳型再下手。