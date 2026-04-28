迎接五一勞動節連假出遊潮，樂園紛紛推出優惠，像是六福村主題遊樂園推出期間限定入園優惠，自5月1日至5月3日連假期間，主打「壽星免費、色彩穿搭、在地回饋」三大優惠方案，最低每人599元。小人國主題樂園也有4大優惠，最低520元雙人入園。

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📍「六福村」51勞動節3大優惠：

▪️5月壽星免費：
凡於5月出生的民眾，活動期間出示相關證件即可享免費入園，同行親友最多4人則可享799元優惠票價。

▪️色彩解碼：
遊客只要於入園當天穿著紅色系上衣（包含紅、粉紅、桃紅等，且整體比例達80%以上），即可享599元優惠票價，同行親友最多4人同樣享799元優惠。

▪️桃竹鄉親優惠：
凡設籍桃園、新竹地區，或身分證字號含H、J、O者，即可享599元入園優惠，同行親友最多4人享799元票價。

▲六福村在5月也推出當月壽星免費玩之優惠活動。（圖／翻攝自六福村臉書）
▲六福村在5月也推出當月壽星免費玩之優惠活動。（圖／翻攝自六福村臉書）
📍「小人國」51勞動節4大優惠：

小人國推出「溫馨五月愛∞」活動，推出4大優惠：

▪️雙人520元：
於5月1日、2日、3日、9日、10日、16日、17日、24日、31日，推出雙人520元入園優惠，平均每人不到300元。

▪️媽媽咪呀520：
由18歲以上女性搭配1名12歲以下孩童享520元優惠

▪️粉紅上衣優惠：
穿著粉紅色上衣（占比80%以上）入園可享489元票價；

▪️皮克敏遊戲優惠：
出示皮克敏Pikmin Bloom動態遊戲畫面，現場購票也只要498元。

▲小人國針對5月勞動節、母親節，推出指定日期入園，雙人特價520元。（圖／小人國提供）
▲小人國針對5月勞動節、母親節，推出指定日期入園，雙人特價520元。（圖／小人國提供）

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葉盛耀編輯記者

美食旅遊記者，從事媒體業累積超過15年資歷的大叔，寫過幾本書，也做過多次美食競賽評審。

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