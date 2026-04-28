我是廣告 請繼續往下閱讀

▲六福村在5月也推出當月壽星免費玩之優惠活動。（圖／翻攝自六福村臉書）

▲小人國針對5月勞動節、母親節，推出指定日期入園，雙人特價520元。（圖／小人國提供）

迎接五一勞動節連假出遊潮，樂園紛紛推出優惠，像是六福村主題遊樂園推出期間限定入園優惠，自5月1日至5月3日連假期間，主打「壽星免費、色彩穿搭、在地回饋」三大優惠方案，最低每人599元。小人國主題樂園也有4大優惠，最低520元雙人入園。凡於5月出生的民眾，活動期間出示相關證件即可享免費入園，同行親友最多4人則可享799元優惠票價。遊客只要於入園當天穿著紅色系上衣（包含紅、粉紅、桃紅等，且整體比例達80%以上），即可享599元優惠票價，同行親友最多4人同樣享799元優惠。凡設籍桃園、新竹地區，或身分證字號含H、J、O者，即可享599元入園優惠，同行親友最多4人享799元票價。小人國推出「溫馨五月愛∞」活動，推出4大優惠：於5月1日、2日、3日、9日、10日、16日、17日、24日、31日，推出雙人520元入園優惠，平均每人不到300元。▪️由18歲以上女性搭配1名12歲以下孩童享520元優惠穿著粉紅色上衣（占比80%以上）入園可享489元票價；出示皮克敏Pikmin Bloom動態遊戲畫面，現場購票也只要498元。