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▲里港炸餛飩炒泡麵、萬丹紅豆牛肉起司堡、萬巒豬腳法式長堡等，多層次口感體驗。（圖／業者提供）

連鎖早餐品牌「千香漢堡」以屏東在地文化為靈感，從美食、生活到旅遊意象全面延伸，推出期間限定「屏東物產系列」，將南國熱情與在地風味融入日常餐桌。活動自4月28日至7月27日限時登場，並分三波檔期推廣，透過創意新品與門市活動，讓民眾不必遠行，也能在早餐時光感受濃厚的屏東氛圍。首波主打三款創新商品，將經典在地味轉化為新式吃法。其中，「萬巒豬腳法式長堡」以滷製入味、口感Q彈的豬腳，搭配外酥內軟的法式長堡，鹹香層次分明；「萬丹紅豆牛肉起司堡」則將綿密紅豆結合牛肉與起司，呈現甜鹹交織的創新風味；另有「里港炸餛飩炒泡麵」，推出椒麻與油蔥兩種口味，前者麻香濃郁、層次鮮明，後者鹹香順口、風味經典，帶來不同口感體驗。「千香漢堡」除主打品項外，整體產品也延伸屏東特色食材應用，如萬丹紅豆系列以細緻口感提升風味層次，並搭配夏季限定芒果飲品，以自然果香增添清爽感，讓整體餐點更貼近夏日氛圍，不論日常早餐或假日輕食，都能感受輕鬆愉悅的南國節奏。此外，本次亦推出櫻花蝦風味醬料商品，以東港櫻花蝦為靈感，將海味濃郁與鹹香層次融入餐點之中，豐富整體產品多樣性，也為早餐增添海港風味特色。活動期間同步規劃多項優惠方案，從新品體驗到組合優惠，提供消費者更多元選擇與實惠回饋，提升整體用餐體驗。業者表示，希望透過此次以屏東為主題的產品企劃，將在地文化轉化為日常飲食的一部分，讓消費者在品嚐美食的同時，也能感受屬於南台灣的人情溫度與風土魅力。