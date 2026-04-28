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▲業者「魔術鮮食有限公司」自中國大陸進口「辣椒乾」檢出蘇丹色素三號。（圖／食藥署提供）

知名連鎖迴轉壽司「爭鮮」出包！衛福部食藥署今（28）日公布最新邊境查驗不合格名單，其中業者「爭鮮股份有限公司」自加拿大進口的「冷藏海膽卵」檢出重金屬超標，總計26.4公斤須退運或銷毀。食藥署今日公布最新邊境查驗不合格品項，包括日本進口「哈密瓜」、中國進口「桂花」農藥殘留含量不符規定。另外，中國大陸進口「辣椒乾」檢出蘇丹色素3號、西班牙出口「橄欖油」、中國大陸出口「碳酸氫鈉」檢出其他衛生項目不符規定等。食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，1批由輸入業者「爭鮮股份有限公司」報驗的加拿大 冷藏海膽卵，檢出重金屬鎘每公斤0.5毫克，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘限量為每公斤0.3毫克，此批加拿大的冷藏海膽卵共計26.4公斤必須退運或銷毀。「爭鮮股份有限公司」為半年來首次違規，劉芳銘表示，業者在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。國別部分則維持一般抽批。另外，「魔術鮮食有限公司」自中國大陸進口「辣椒乾」檢出蘇丹色素三號，總計1000公斤須依規定銷毀，不得退運。劉芳銘表示，食藥署統計近半年，從去年10月20日至今年4月20日止，受理中國的辣椒乾，報驗76批，檢驗不合格3批，不合格率4.0%，檢驗不合格原因為農藥殘留及蘇丹色素不合格。食藥署持續針對中國的辣椒乾在邊境採監視查驗至116年4月22日止，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。