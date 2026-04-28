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台北市今年一月中旬發生漢他病毒死亡1例，鼠患浮上檯面，社群平台Threads上昨（27）日更有網友指出，在台北市立木柵動物園的陸龜展區看到老鼠四竄，讓台北市政府滅鼠不力的話題又引起熱議。不過，根據事實查核中心資料顯示，前台北市長柯文哲任內滅鼠預算不僅從400多萬提升到600多萬，現市長蔣萬安任內更增加預算到超過700萬。今年初爆發出現漢他病毒1人死亡的案例後，社群平台上也瘋傳，「柯文哲任內刪除滅鼠週、滅鼠預算，蔣萬安未恢復預算」等消息，但事實上，根據事實查核中心公布的資料顯示，是中央農委會於2015年取消全國滅鼠週，之後改由各地方政府自行辦理，且柯文哲大幅增加「市場防治鼠患預算」，自26萬元擴增為200萬元。事實查核中心資料顯示，過去在郝龍斌擔任台北市長任期，滅鼠總預算約在250萬至290萬元之間；柯文哲任內，預算提高到430萬至490萬元，在任最後一年（111年），金額大幅攀升到650萬元左右；蔣萬安接任後，預算持續增加，近3年金額都超過700萬元。而根據台北市環保局最新公布的數據，二月份共接獲陳情案258件，三月降至90件，其中發現老鼠屍體的有十餘件。