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▲每年5月、6月台灣北方的冷氣團和南方的暖氣團互相對峙，在台灣附近形成滯留鋒並帶來梅雨。（圖／中央氣象署）

▲以目前環境來看，台灣「梅雨指標」可能要在5月20日之後才會建立，並在5月下旬至6月上旬帶來顯著降雨。（圖／中央氣象署）

中央氣象署將每年5月、6月定義為「梅雨季」，綜觀目前大氣環境，氣象預報中心主任黃椿喜指出，今年梅雨季的雨量將以「正常偏少」機率最大，主因是今年將進入「聖嬰現象」，不過仍要提醒民眾，梅雨季的雨勢常集中在短時間，雨量更可能勝過颱風，民眾仍要時刻留意最新天氣預報。黃椿喜表示，每年5月、6月台灣北方的冷氣團和南方的暖氣團互相對峙，並在台灣附近形成滯留鋒並帶來顯著雨勢，從往年紀錄來看，5月降雨會集中在西半部地區，6月西南季風更強後，南台灣的雨勢也變明顯，使梅雨成為台灣水資源的重要挹注來源。黃椿喜說明，從各模式預估來看，5月開始聖嬰現象發展的指標越來越明顯，並在秋季達到高峰；根據歷年資料，在聖嬰現象的環境下，台灣梅雨季有「氣溫偏高、降雨偏少」的樣貌。黃椿喜強調，以目前環境來看，台灣「梅雨指標」可能要在5月20日之後才會建立，並在5月下旬至6月上旬帶來顯著降雨；黃椿喜提醒，近年梅雨季期間的總雨量雖沒有未有明顯增減，但降雨時段很集中，短時強降雨事件的發生頻率也顯著提高，民眾務必留意最新預報，準備防災。