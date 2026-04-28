我是廣告 請繼續往下閱讀

前台中市警局第六分局長周俊銘誤噴辣椒水遭拔官事件延燒，市議員楊大鋐今不滿，警政署和台中市政府同步掌握事件調查過程，記過拔官也是警政署的決定，綠營卻刻意帶風向「劉世芳的鍋憑什麼叫盧秀燕來揹」？副市長鄭照新表示，市長盧秀燕沒在第一時間對外公布真相，係因其他可疑對象尚未排除，所謂「包牌」是泛政治化說法。警察局長吳敬田證實，他先向警政署長張榮興建議懲處方式，才向盧秀燕報告。國民黨市議員楊大鋐今（28）日質詢警察局時，指「辣椒水事件」引起熱議，但真相未如大家想像的複雜，所有人卻將矛頭指向盧秀燕，批評她蓋牌、犧牲基層。柯文哲到台中助選發生狀況，整個過程盧秀燕只是表達「主人家的客氣」，和政治陰謀有什麼關係？楊大鋐批評「劉世芳的鍋是盧秀燕在扛」，明明是中央政府執行懲處機制，憑什麼讓台中市承受罵名？大家都知道內政部警政署統一管理、警政一條鞭，盧秀燕有辦法下指導棋嗎？有些黨團不斷操作劇本、政治口水滿天飛，這些栽贓抹黑進行政治操作的代議士，對不起台中市民。副市長鄭照新答詢時強調「市長沒有隱瞞，更沒有所謂包牌」，他表示調查過程中，警察局長吳敬田同時向警政署長、市長報告。警政是一條鞭，處分都依警政署的規定來處置，盧秀燕完全尊重警方。對於社會質疑懲處的輕重問題，內政部長劉世芳已明白對外表示「尊重警政署的懲處量刑」，劉世芳說法的主詞是警政署，職務調度的發佈也是由警政署主導。鄭照新說，盧秀燕得知周俊銘可能噴灑辣椒水時，警方尚未鎖定他是唯一對象，鑑於還有其他幾位未排除，且受害者已提告，警方必須繼續調閱監視畫面逐一排查、釐清前後順序，待全數資料整理好，也是先向警政署報告、獲得同意後才開記者會，整體程序完全沒有拖延，所謂「包牌」，是政治化的說法。