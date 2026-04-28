雲品國際宣布，接手宜蘭礁溪知名的設計旅宿「了了礁溪」，預計5月重新開幕，將以「保留靈魂、重整體質」為加法策略，並邀請台東「慢食三星」主廚擔任行政主廚，將「了了礁溪」升級為具備高端飯店的隱世奢旅。重新開幕優惠價，平日每房每晚9888元起，可享一泊二食體驗。而獨家首創的「一泊二盞三膳」全包式體驗，僅設置五款房型在週六銷售，每房每晚則為1萬6888元起，即日起官網可訂房。
餐飲升級：邀請「慢食三星」主廚進駐
雲品國際提到，餐飲轉型為雲品重新規劃了了礁溪的最大亮點！Habitat餐廳迎來新任行政主廚，來自台東M’Loma、榮獲「慢食三星」肯定的阿美族主廚阿嶽，以部落採集智慧與蘭陽在地食材結合，將台東純粹的「慢食」理念注入了了礁溪。
住宿升級：主推7種房型、首創「一泊二盞三膳」
為了提供最純粹的避世假期，了了礁溪針對「森林、平原、山丘、微風、日出」四款指定房型，特別規劃「一泊二盞三膳」全包式專案。
住房的早餐進化為Semi Buffet制的早午餐，將從8:00供應早午餐至13:30。自助吧提供繽紛原生蔬菜、養生堅果及在地果乾，並搭配湯品。主餐選擇可同時品嚐宜蘭名店「阿娘給的蒜味肉羹麵」與花蓮名店「公正包子」，或是融合異國風情的「煙燻鮭魚酪梨起司水波蛋酸種麵包」與「脆皮炸雞滑蛋可頌」等。
「三膳」：住一晚可享有早餐、下午茶、晚餐共三餐
「三膳」指的是用餐三次，包括了下午茶、入住日晚餐與翌日豐富早午餐。其中的晚餐採Tasting Menu，菜色包含奶油麵包、冷前菜、熱前菜等，主餐為肉質細緻的阿美族風味烤雉雞，味道帶有小米酒與醬燒餘韻。搭配的湯品則可以品嚐到採用「檳榔葉鞘」為器的海鮮熱湯，而最後甜點則有「小米甜甜圈」收尾。
其中「二盞」則指飲品，其中下午茶提拉米蘇起司蛋糕搭配第一盞「是咖啡還是茶」，第二盞則為晚餐精心搭配的 Wine Pairing，為賓客提供最適合搭配菜色的三款酒體驗。
此外，「了了礁溪」也強調，建築外觀是由自然洋行曾志偉團隊操刀，以碳化「孟宗竹」包圍，營造出如溫柔樹洞般的庇護空間。內牆建材使用可吸附濕氣的「樂土」，並結合台灣原生月桂葉編織盆籃、手工拉胚杯壺等在地工藝。31間客房根據地景分為「森林」、「平原」及具備獨特樹洞設計的「大地房」等7種房型。
花蓮也有新飯店：「天成逸旅-蝴蝶谷」3月正式開幕
另外，花蓮也有新旅館！「天成逸旅-蝴蝶谷」為天成飯店集團攜手農業部林業及自然保育署花蓮分署共同打造，自2025年底試營運以來，廣獲旅客肯定與好評，上個月剛舉行盛大開幕，新飯店推出優惠，即日起至2026年12月30日止，凡加入Cosmos CLUB 會員，享100點可兌換加價購優惠，會館精緻客房雙人一泊三食6688元起，也特別規劃「森呼吸 蘊溫泉」單日漫遊溫泉體驗遊程，每位收費650元。
此次攜手農業部林業及自然保育署花蓮分署，共同推出全新精緻體驗「天成逸旅-蝴蝶谷」，定位為自然休閒型度假旅宿，鎖定30-70歲客群，目標平均房價達8800元以上，目標平均住房率達八成。亮點包含結合溫泉住宿、獨棟 Villa、露天湯池的特色，餐點則主打原民野趣料理 ，還可DIY烹煮等。
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雲品國際提到，餐飲轉型為雲品重新規劃了了礁溪的最大亮點！Habitat餐廳迎來新任行政主廚，來自台東M’Loma、榮獲「慢食三星」肯定的阿美族主廚阿嶽，以部落採集智慧與蘭陽在地食材結合，將台東純粹的「慢食」理念注入了了礁溪。
為了提供最純粹的避世假期，了了礁溪針對「森林、平原、山丘、微風、日出」四款指定房型，特別規劃「一泊二盞三膳」全包式專案。
住房的早餐進化為Semi Buffet制的早午餐，將從8:00供應早午餐至13:30。自助吧提供繽紛原生蔬菜、養生堅果及在地果乾，並搭配湯品。主餐選擇可同時品嚐宜蘭名店「阿娘給的蒜味肉羹麵」與花蓮名店「公正包子」，或是融合異國風情的「煙燻鮭魚酪梨起司水波蛋酸種麵包」與「脆皮炸雞滑蛋可頌」等。
「三膳」指的是用餐三次，包括了下午茶、入住日晚餐與翌日豐富早午餐。其中的晚餐採Tasting Menu，菜色包含奶油麵包、冷前菜、熱前菜等，主餐為肉質細緻的阿美族風味烤雉雞，味道帶有小米酒與醬燒餘韻。搭配的湯品則可以品嚐到採用「檳榔葉鞘」為器的海鮮熱湯，而最後甜點則有「小米甜甜圈」收尾。
其中「二盞」則指飲品，其中下午茶提拉米蘇起司蛋糕搭配第一盞「是咖啡還是茶」，第二盞則為晚餐精心搭配的 Wine Pairing，為賓客提供最適合搭配菜色的三款酒體驗。
此外，「了了礁溪」也強調，建築外觀是由自然洋行曾志偉團隊操刀，以碳化「孟宗竹」包圍，營造出如溫柔樹洞般的庇護空間。內牆建材使用可吸附濕氣的「樂土」，並結合台灣原生月桂葉編織盆籃、手工拉胚杯壺等在地工藝。31間客房根據地景分為「森林」、「平原」及具備獨特樹洞設計的「大地房」等7種房型。
另外，花蓮也有新旅館！「天成逸旅-蝴蝶谷」為天成飯店集團攜手農業部林業及自然保育署花蓮分署共同打造，自2025年底試營運以來，廣獲旅客肯定與好評，上個月剛舉行盛大開幕，新飯店推出優惠，即日起至2026年12月30日止，凡加入Cosmos CLUB 會員，享100點可兌換加價購優惠，會館精緻客房雙人一泊三食6688元起，也特別規劃「森呼吸 蘊溫泉」單日漫遊溫泉體驗遊程，每位收費650元。
此次攜手農業部林業及自然保育署花蓮分署，共同推出全新精緻體驗「天成逸旅-蝴蝶谷」，定位為自然休閒型度假旅宿，鎖定30-70歲客群，目標平均房價達8800元以上，目標平均住房率達八成。亮點包含結合溫泉住宿、獨棟 Villa、露天湯池的特色，餐點則主打原民野趣料理 ，還可DIY烹煮等。