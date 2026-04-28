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政論節目主持人李正皓爆料，近期收到陳情，前民眾黨主席、前台北市長柯文哲下一個案子，可能是忠孝橋引道拆除工程弊案，因有施工工法與標案內容不符的狀況，恐圖利拆除廠商金額上億。對此，民眾黨台北市議員林珍羽今（28）日砲轟，監察院2021年已結案，不懂檢廉重新偵辦目的是什麼？更痛批現階段是名嘴可以代替檢調了？「現在是名嘴治國嗎？」民眾黨團上午召開「農業部失能再＋1 寵物權益當兒戲」記者會，立委洪毓祥、台北市議員林珍羽、張志豪與黨團主任陳智菡等人出席。會後媒體聯訪，被問到李正皓指柯文哲下個弊案恐是忠孝橋拆除引道工程涉貪？林珍羽回應，「對於名嘴爆料出處到底在哪裡、是不是又跟檢調配合或養了多少年？我們不清楚，」但此案監察院2021年已調查結案，結論是不構成詐領，所以不了解現在所謂檢廉要重新偵辦目的是什麼？反而要問檢廉啟動調查或相關爆料人的資訊從哪來？要拜託媒體第四權追，因現在所有司法檢調資訊大公開狀態下，所有媒體第四權居然完全無法掌握此資訊，這才是讓人十分擔心，整個司法檢調大環境到底是被誰掌控？林珍羽說，對於指招標公告跟允許廠商替代方案工期縮短成6天，新增及變更工項增加的670萬元是由廠商吸收；再來，周邊古蹟包括北門、台北郵局、三井倉庫等也未因施工而受損，她不了解的是，現階段名嘴已經可以代替檢調了嗎？可以代表司法機關辦案了嗎？這讓人覺得非常可怕，「現在是名嘴治國嗎？」林珍羽表示，縮短工程有它的正當理由，忠孝橋引道是交通要道，刻意選在春節期間加速施工，是為了降低用路人衝擊，最終成功讓北門重見天日，帶動舊城區觀光跟文史發展，當時還獲得國家地理頻道拍攝紀錄 ，「請問現在賴政府有哪一個案件的推動有被記錄下來？」林珍羽痛批，必須說包括相關民代在各媒體配合民進黨這樣的無的放矢，還是要提醒好的地方建設相信不分顏色 ，若真的對於名嘴爆料，請去問名嘴「資料、資訊、證人哪裡來的？」柯文哲過去執政北市8年來做的種種，她相信市民都歷歷在目，北門重見光明，當年蔡英文總統還坐在那欣賞風景，不了解現在名嘴目的為何？最後，林珍羽也意有所指地指出，國民黨議員若要配合民進黨政治操作的話，「我相信2026妳會嚐到苦頭」。