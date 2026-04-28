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監察院今（28）日公布最新一期廉政專刊，其中包括台北市長蔣萬安與國民黨新北市長參選人李四川，蔣萬安夫妻存款為3305萬5859元，債務為331萬121元，原因為保單質借；李四川夫妻則申報存款2133萬2536元，有價證券473萬7609元，另信託18筆土地與建物。監察院今日公布最新廉政專刊，蔣萬安夫婦申報存款為為3305萬5859元，相較於去年減少312萬，位於宜蘭羅東土地與建物共3筆，債務為331萬121元，原因為保單質借。而李四川方面，申報存款2133萬2536元，有價證券總額473萬7609元，一輛85萬元本田轎車，基金受益憑證共464萬6089元，債務1932萬9374元，原因為購置不動產，有價證券部分，李四川夫婦持有最多為華邦電12378股、群創12105股、國票金11233股與南紡10000股等共23檔股票，以票面價額10元計算，共107萬3890元。