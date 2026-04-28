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台美對美國加工用馬鈴薯輸另訂檢疫新規，引發食安疑慮。藍委邱鎮軍今（28）日質疑，台美簽署對等貿易協定（ART），美國為讓萊豬來台，要求不能查廠、邊境不能多檢、放寬殘留值，甚至答應不水解釋放萊克多巴胺，反問美豬賣到中國、歐盟，可以生產無萊豬，對台灣卻要吞下去，「台灣人的健康，比大陸人低賤嗎？」行政院長卓榮泰今率領部會閣員續到立法院接受總質詢。藍委邱鎮軍質詢時質疑，美國要萊豬肉要來台灣，要求不能查廠、邊境不能多檢，後市場不能抽驗，要放寬殘留容許值，最離譜的是連美國要求不能用水解步驟，釋放萊克多巴胺，政府竟然也答應了？卓榮泰則澄清，檢驗標準跟CODEX（食品法典委員會）是一樣的，並沒有獨創。邱鎮軍再轟，美國豬農賣豬肉到中國大陸、歐盟，可以透過美國農業部USDA無瘦肉精驗正計畫，生產完全不含萊劑的產品，為什麼美國可以在中國生產無萊豬，面對台灣卻要吞下去呢？「我想台灣人的健康，比大陸人低賤嗎？」農業部長陳駿季表示，他必須稍微修正邱鎮軍的話，所有邊境查驗跟檢驗標準，一定確保國人食安前提下討論，不會任意放寬犧牲國人健康，台灣豬肉也希望銷到美國去，雙邊在豬肉貿易下所有檢測標準是要一致化，「我們是符合國際標準。」