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▲阿Sa的老公林俊賢（左）目前是香港中環一間高級健身房的老闆，曾擔任藝人關智斌的私人教練。（圖／翻攝自林俊賢IG）

43歲香港女藝人阿Sa（蔡卓妍）日前出席活動時，被問及與小她10歲的健身教練林俊賢（Elvis）的緋聞關係，她大方回應「把緋聞兩字拿掉」，等同正式認愛。今（28）日阿Sa在社群上宣布結婚，寫下：「恭喜我嫁你，恭喜你娶我，以後請多多指教。」貼文一出引來大批粉絲恭喜。阿Sa闖蕩演藝圈多年，感情一直受到關注，先前她被問及與小10歲的健身教練林俊賢（Elvis）的緋聞時，阿Sa大方回應「把緋聞兩字拿掉」正式認愛。熱戀中的她，上個月分享小倆口過年期間互見家長的甜蜜互動，表示媽媽的標準很嚴格，但是見過男友之後，沒有特別說什麼，應該是有過媽媽那關了，看似好事近了。今日中午，阿Sa在社群上PO出婚紗照，寫道「恭喜我嫁你，恭喜你娶我，以後請多多指教」。只見阿Sa穿著婚紗，秀出手上鑽戒，對著鏡頭露出燦爛笑容；而阿Sa老公也十分帥氣，男帥女美的組合十分養眼，貼文一出立刻引來許多網友祝福，留言表示：「永遠幸福快樂」、「恭喜」、「一定要幸福。」阿Sa的老公林俊賢目前是香港中環一間高級健身房的老闆，曾擔任藝人關智斌的私人教練，月收入可超過10萬港幣（約新台幣40萬元）。儘管經濟條件優渥，他本人行事低調，常被拍到搭乘大眾運輸、出入平價餐廳，而這段相差10歲的戀情後續發展，也備受外界關注。