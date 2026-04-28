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▲將於5/2壓軸開唱的本土天團《玖壹壹》過去曾有在節目中親身搭乘台南運河遊船的體驗。(圖／南市府提供)

▲理想混蛋將5月1日（五）18：00﹣21：00於臺南運河百年-戶外音樂祭5/1-5/2熱鬧開唱。(圖／南市府提供)

台南今年迎來運河通航百年，南市府舉辦一系列的活動，在5/1至5/2傍晚舉辦「運河百年-戶外音樂祭」，卡司涵蓋流行、獨立、嘻哈等多元風格，彷彿在運河畔開啟了城市巨大的留聲機。市長黃偉哲也歡迎全國民眾趁著五一連假來台南，品嚐美食、體驗運河水岸觀光、聽演唱會享受悠閒的假期時光，感受台南這座城市獨有的底蘊與風采。「怎麼拍，怎麼美！」黃偉哲說，適逢今年迎接運河開航百年，市府在南岸望月橋至承天橋一帶，打造光影藝術展演，氛圍浪漫又有故事感，現場安排「光流百年」、「運河織光」、「光蘊平安」3大燈光藝術裝置，各有巧思。黃偉哲表示，台南運河在歷經前後任市長整治，在岸邊配合建築、景色設計別出心裁的光雕，夜間坐在遊船上欣賞兩邊岸上、水中絢爛的光影特效，景緻豐富且有特色。將於5/2壓軸開唱的本土天團《玖壹壹》過去曾有在節目中親身搭乘台南運河遊船的體驗，當時成員洋蔥表示「吹著風，看著左右兩邊的風景，很舒適！」這次民眾除了可以來聽喜愛的歌手精采的演出外，也可以搭乘運河遊船，上船後放鬆聽著導覽員的解說及溫暖的聲線，搭配橋體的燈光秀、光影流動的夜景及天際線，享受台南運河這條金色流域所創造的怡人風情、舒緩一天的疲憊。南市府指出，台南運河觀光遊船，除可欣賞航程沿岸風光，途中所經的12座橋，也各有各的典故特色，以及不同的工法造景。值得一提的是，搭乘夜間航次可觀賞到安億橋至臨安橋兩岸沿線長約2點多公里的燈光藝術造景「金色流域」，以燈光作背景，重現古運河風貌。且沿線景觀亮點不少，包括：河樂廣場旁舊魚市場圍籬蛻變而成的「大海的寶物」藝術牆、多次榮獲燈光獎項且深受喜愛的「大魚的祝福」地景藝術及金城里活動中心轉角與大魚呼應放閃的「大魚星光牆」，這些景點也是婚紗攝影、網帥網美拍照打卡的必拍景點。主辦單位新聞及國際關係處提醒，民眾除了可站在環河街前的腹地，一邊欣賞運河夕陽景緻，一邊聆聽演唱會外，也規劃河樂廣場4/28進行每週二休園水池清潔及設施巡檢維護後，當周不再放水，並於下方親水公園盡頭處架設大型螢幕，方便民眾吹著晚風、愜意的聆聽演唱會，創造出運河百年盛典下一期一會的回憶。不克前來的民眾，也可打開電視第3公用頻道收看轉播。臺南運河百年戶外音樂祭05/01（五）18：00﹣21：00在台南市中西區環河街（廣八廣場及河樂廣場西側）演出人員包括理想混蛋、Feng Ze 邱鋒澤、F.F.O、禾羽、山元聰、Saturnday，主持人為徐凱希；05/02（六）18：00﹣21：00在台南市中西區環河街（廣八廣場及河樂廣場西側）演出人員有玖壹壹、李竺芯、吳汶芳、柯泯薰、阿跨面、公館青少年等，主持人為徐凱希、籃籃。