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▲aespa寧寧在IG上分享多張藝術照。（圖／IG@imnotningning）

▲aespa寧寧遭酸裝小眾，直接霸氣回嗆：輪得到你說我？（圖／IG@imnotningning）

韓國人氣女團aespa中國成員Ningning（寧寧、寧藝卓）近日在Instagram分享多張生活照，沒想到其中一張包含人體藝術風格雜誌封面的照片，引發大批中國網友不滿，留言區湧入「很土」、「裝小眾」、「擦邊女」等批評聲浪，她本人直接跳出來反擊：「你是誰，輪得到你說我嗎？」，雖然事後已把留言刪除，但話題迅速延燒。寧寧的照片中擺放多本時尚雜誌，其中一張封面為人體藝術攝影，風格大膽前衛，另外一張則是寧寧坐在地上，頂著凌亂髮型、眼神迷濛望向鏡頭，整體氛圍偏向實驗風格。不少網友認為造型刻意，甚至質疑這樣的內容不適合公開分享。面對質疑聲浪，寧寧罕見親自回應。有網友詢問：「這是什麼藝術」，她直接以英文回答：「ART, Magazine（藝術、雜誌）」，簡短表明立場。也有人質疑：「這是愛豆（偶像）？」寧寧則回覆：「這是人」。留言區隨後出現更激烈發言，有網友語帶嘲諷問她「小眾病又犯了嗎」，寧寧當場回嗆：「你是誰，輪得到你說我嗎？」語氣強硬，引發關注。對方之後態度轉為道歉，表示自己只是情緒發言，她則回覆「希望大家能更樂觀，去探索新的東西」，為對話畫下句點。貼文的回覆不久之後就被寧寧刪除，不過已經被截圖瘋傳，「寧寧回懟粉絲」也迅速登上熱搜，引發兩派討論。有網友力挺她直率真實，也有人認為偶像不該與網友正面衝突。