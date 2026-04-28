43歲香港女星蔡卓妍（阿Sa）今（28）日宣布結婚，與33歲健身教練男友林俊賢（Elvis）結為聯理，透過社群IG曬出婚紗、鑽戒照片，甜喊：「恭喜我嫁你，恭喜你娶我，以後請多多指教」，引發各界恭喜。而林俊賢身分背景也備受好奇，他身材壯碩、臉蛋俊俏，是香港某健身工作室的共同創辦人，擁有香港理工大學運動科學學士學位，經濟狀況獨立，不過目前已搬入蔡卓妍價值上億元的豪宅同居，共同邁入人生下一階段。
阿Sa蔡卓妍老公林俊賢身分起底！入住上億豪宅
上月2日，蔡卓妍公開出席活動表示，與林俊賢同居試婚中，「談戀愛就是這樣，大家不也都是這樣嗎？」並強調感情沒有快慢之分，自己有自己的節奏，開心就在一起。
林俊賢與蔡卓妍交往得低調且開心，常被目擊一起搭地鐵、吃茶餐廳或去登山，平時會一起下廚、健身，也會共同照顧愛貓，價值觀與生活型態十分契合，結婚備受祝福。
蔡卓妍因健身課程結緣林俊賢，男方是香港人，與合夥人創辦健身工作室，身材壯碩、臉蛋俊俏，畢業於香港理工大學運動科學，社群有1.5萬人追蹤，娶回蔡卓妍可說是郎才女貌。
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上月2日，蔡卓妍公開出席活動表示，與林俊賢同居試婚中，「談戀愛就是這樣，大家不也都是這樣嗎？」並強調感情沒有快慢之分，自己有自己的節奏，開心就在一起。
林俊賢與蔡卓妍交往得低調且開心，常被目擊一起搭地鐵、吃茶餐廳或去登山，平時會一起下廚、健身，也會共同照顧愛貓，價值觀與生活型態十分契合，結婚備受祝福。