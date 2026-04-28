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酷熱還沒真正壓境，越南已先在能源市場拉高警戒。氣象預測指出，越南南北部分地區未來兩週氣溫恐比常年高出約3℃，5月、6月也可能持續偏熱，電力需求隨之升高。為避免夏季用電尖峰吃緊，越南4月大舉從國際現貨市場採購液化天然氣（LNG），單月進口量已創下新高。越南4月至今已進口約27萬6000公噸液化天然氣，遠高於3月的7萬公噸，也比去年同期多出一倍以上；船舶追蹤公司Kpler估算，越南4月液化天然氣進口量約19萬1000公噸，同樣刷新單月紀錄。越南近年經濟與製造業擴張，帶動電力需求快速增加。今年4月初，越南多地提前出現高溫，越南國家電力系統與市場營運公司資料指出，4月6日至12日當週，全國單日用電量一度突破10億度，寫下今年以來新高。為補足夏季供電需求，越南油氣集團旗下Petrovietnam Gas近兩個月已多次發布現貨液化天然氣採購標案，交貨期涵蓋至6月；該公司4月初也曾尋求採購一批約320萬MMBtu的現貨液化天然氣，交付至Thi Vai接收站。不過，越南此時擴大採購，正碰上全球液化天然氣價格走高。中東戰事推升天然氣價格，並牽動卡達產能與重要航道風險，讓亞洲與歐洲買家在現貨市場競爭更激烈。這也使越南夏季保電成本同步升高。能源成本壓力也開始影響企業投資布局。越南大型企業Vingroup已提出，取消原本在海防興建4.8GW液化天然氣發電廠的計畫，改以風電、太陽能與電池儲能等再生能源方案取代，理由包括中東衝突造成液化天然氣價格與供應風險升高。若高溫持續、製造業用電維持高檔，越南短期仍可能仰賴現貨液化天然氣補洞；但價格波動與地緣政治風險，也會迫使越南重新評估能源結構，避免每逢酷暑就被國際燃料市場牽著走。